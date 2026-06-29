Luksusowy jacht Putina zauważony u wybrzeży Danii! Towarzyszą mu rosyjskie okręty

Jacht Putina zauważony u wybrzeży Danii. Eskortują go rosyjskie okręty

Z informacji przekazanych przez DR wynika, że ponad 80-metrowy jacht w nocy z niedzieli na poniedziałek przepłynął przez Wielki Bełt, minął wyspę Anholt, a w poniedziałek po południu znajdował się w rejonie przylądka Skagen.

- Rejs jest nietypowy. Graceful ma wyłączony nadajnik AIS od 30 sierpnia 2022 r., po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę – podkreślił duński nadawca.

Opublikowane zdjęcia satelitarne mają przedstawiać jacht eskortowany przez dwa rosyjskie okręty – niszczyciel oraz jednostkę patrolową. W pobliżu poruszają się również okręty niemieckiej i duńskiej marynarki wojennej. Przedstawiciele duńskiej marynarki podkreślili, że monitorowanie zagranicznych jednostek przepływających przez duńskie wody terytorialne jest standardową procedurą.

Luksusowa jednostka jest warta 120 mln dolarów

Magazyn „Forbes” już wcześniej informował, że Graceful ma należeć do Władimira Putina. Warta około 120 mln dolarów jednostka w ostatnich latach była najczęściej widywana w okolicach Petersburga. Nadal nie wiadomo, kto obecnie przebywa na pokładzie ani dokąd dokładnie zmierza jacht.

Duński dziennik „Berlingske”, powołując się na Business Insider, przypomniał z kolei, że w 2023 roku współpracownicy Aleksieja Nawalnego ujawnili plany przebudowy luksusowej jednostki. Z opublikowanych materiałów wynikało, że na pokładzie miały znaleźć się m.in. lądowisko dla śmigłowca, kryty basen, sauna oraz wykończone marmurem łazienki.

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