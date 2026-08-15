Pożar w Tatrach Wysokich opanowany! Śmigłowiec nadal zrzuca wodę na pogorzelisko

Pożar w Tatrach Wysokich opanowany. Strażacy nadal pozostają na miejscu

Tatrzański Park Narodowy przekazał, że dalsze działania mają przede wszystkim zapobiec ponownemu pojawieniu się i rozprzestrzenieniu ognia. Sytuacja będzie na bieżąco monitorowana, a w niedzielę rano, w zależności od warunków panujących na miejscu, zapadnie decyzja dotycząca dalszego przebiegu akcji.

Według wcześniejszych informacji słowackich strażaków płomienie objęły około 1,2 hektara trudno dostępnego, górskiego terenu. Z żywiołem walczyli zarówno strażacy zawodowi, jak i ochotnicy. Do akcji wykorzystano również śmigłowiec Black Hawk, który prowadził zrzuty wody z powietrza.

Popradzki Staw popularny wśród turystów. Chętnie odwiedzają go także Polacy

Popradzki Staw znajduje się w dolnej części Doliny Złomisk, będącej odnogą Doliny Mięguszowieckiej w słowackich Tatrach Wysokich. Jezioro położone jest na wysokości 1494 m n.p.m. i należy do popularnych celów górskich wycieczek. Miejsce każdego roku odwiedzają również liczni turyści z Polski.

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