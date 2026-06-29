W poniedziałek w Stade (północne Niemcy) doszło do strzelaniny w placówce dla młodzieży.

W wyniku zdarzenia zginęło pięć dorosłych osób, a kilka zostało rannych.

Policja zatrzymała dwie osoby, ogłaszając, że zagrożenie minęło; motyw strzelaniny pozostaje niejasny.

Krwawa strzelanina w Stade: Pięć ofiar i dramatyczne zatrzymania w Niemczech

Jak informuje agencja Reuters, powołując się na lokalną policję, w Stade pod Hamburgiem doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęło pięć osób. Wszystkie ofiary to dorośli, co podkreślił rzecznik policji w swoim oświadczeniu. Oprócz ofiar śmiertelnych, kilka osób zostało rannych, choć dokładna liczba i stan poszkodowanych nie zostały jeszcze oficjalnie podane do publicznej wiadomości.

Na szczęście, jak zapewniają służby, zagrożenie minęło. Policja zatrzymała dwie osoby podejrzane o udział w zdarzeniu. Motyw strzelaniny pozostaje niejasny.

Miejsce zdarzenia to placówka dla młodzieży. Służby ratunkowe, w tym policja i pogotowie, wciąż działają w centrum Stade pod Hamburgiem, zabezpieczając teren i zbierając dowody.

Co doprowadziło do tragedii w Hamburgu?

Śledztwo w sprawie strzelaniny w Stade jest w toku i ma na celu nie tylko ustalenie pełnego obrazu wydarzeń, ale także poznanie motywów, które pchnęły sprawców do tak brutalnego czynu. Rzecznik policji, cytowany przez agencję Reuters, podkreślił, że na obecnym etapie śledczy koncentrują się na analizie zebranych dowodów i przesłuchaniu zatrzymanych.

Wszyscy zabici to osoby dorosłe, co może wskazywać na konkretny charakter zdarzenia. Fakt, że do tragedii doszło w placówce dla młodzieży, może być zarówno przypadkowy, jak i stanowić istotny element układanki. Policja nie podała na razie, czy zatrzymani są związani z tą placówką, czy też byli jej pracownikami, podopiecznymi, czy osobami z zewnątrz.

4

Sonda Czy w Polsce powinien być bardziej swobodny dostęp do broni? Tak Nie Nie mam zdania

Grób Tadeusza B. z Mierzawy