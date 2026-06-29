Tomaszewska zasłoniła nogi, jej koleżanki wręcz przeciwnie. "Bitwa" między Krzan i Zając. Która wygrała?

W "Dzień Dobry TVN" ostatnio sporo się dzieje. Niedawno do grona prowadzących dołączyła Izabella Krzan, za którą widzowie przepadali, gdy pracowała w Telewizji Polskiej. Razem z nią wakacyjne wydania programu będzie tworzył Jan Pirowski. Czy ten duet spotka się z pozytywnym odbiorem? Krzan na pewno o to zadba! Izabella była jedną z piękności, które 29 czerwca stawiły się na czerwonym dywanie, by promować telewizję śniadaniową.

Oczywiście towarzyszyli im też koledzy (Oliwier Kubiak, Damian Michałowski, Jan Pirowski, Marcin Prokop czy Krzysztof Skórzyński - ich zdjęcia też znajdziecie w GALERII), jednak to na nie wszyscy spoglądali. Powód? Stylizacje! Dzień był wyjątkowo gorący, ale gwiazdy telewizji zadbały o to, by wyglądać nienagannie.

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Krzan kusiła nogami, Tomaszewska zasłoniła się od stóp do głów

Na wydarzeniu stawiły się Sandra Hajduk-Popińska, która połączyła średniej długości spódnicę z oryginalnym topem z ozdobnymi, pierzastymi rękawami czy Ewa Drzyzga, która świetnie wyglądała w szerokich spodniach i w białej bluzce - klasyka zawsze się obroni. Anna Senkara postawiła na jasne kolory i naturalne tkaniny, podobnie zrobiła Żaneta Rosińska, o której ostatnio jest bardzo głośno ze względu na relację z Kubą Wojewódzkim.

Przewiewny strój wybrała też Izabella Krzan. Była miss zestawiła nieco ciemnejszą górę z białą, długą spódnicą z marszczeniami na brzuchu i wysokim rozcięciem odsłaniającym jej zgrabne nogi. Krzan przyciagała spojrzenia złotą opalenizną i rozdawała szerokie uśmiechy.

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Jej koleżanka po fachu - Małgorzata Tomaszewska, wybrała wdzianko nieco cięższe, bo postawiła na długą do samej ziemi (a nawet dłuższą!) spódnicę z dżinsu i czerwony topi, na który narzuciła kolejną czerwoną warstwę. Jej stylizacja optycznie wydłużała sylwetkę, przywodząc na myśl... syrenę. Tomaszewska zasłoniła nogi, za to Edyta Zając stanęła w szranki z Krzan!

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Starcie na nogi. Krzan czy Zając?

Edyta Zając na wydarzenie wybrała się w stroju niczym z wybiegu. Miała na sobie jasną, obcisłą sukienkę bez ramiączek, za to z ozdobnym elementem, który nadawał całości ciekawej formy. Nie musiała szokować, dobierać wielu dodatków, kombinować. Prosta mini i złote szpilki wystarczyły, ale Zając całkowicie skradła show. Zgadzacie się?

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