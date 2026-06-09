Maja Chwalińska w drodze do "Dzień dobry TVN"! Wielka gwiazda postawiła na skromny strój. Zobaczcie zdjęcia!

Maja Chwalińska nie ma czasu na odpoczynek

Maja Chwalińska to nowa wielka gwiazda sportu! Jej droga na szczyt turnieju Roland Garros była jedną z największych sensacji. Polka rozpoczęła rywalizację już w kwalifikacjach, co oznaczało, że aby zajść daleko, musiała wygrać więcej meczów niż większość uczestniczek. Najpierw pokonała koleżanki po fachu, zapewniając sobie miejsce w głównej drabince. W turnieju głównym Chwalińska kontynuowała znakomitą passę.

Choć w finale musiała uznać wyższość Mirry Andriejewej, która wygrała na kortach Roland Garros, jej paryski występ i tak przeszedł do historii. Chwalińska, rozpoczynająca zmagania poza ścisłą czołówką rankingu (była na 114. miejscu), została pierwszą kwalifikantką, która dotarła do finału, a jej sukces był tym bardziej imponujący, że kilka lat wcześniej zmagała się z problemami zdrowia psychicznego i miała przerwę w karierze.

Chwalińska już wróciła z Francji i teraz udziela się w mediach. Najpierw pojawiła się na konferencji prasowej, przyciągając wzrok pięknym, delikatnym makijażem, którego na korcie raczej unika. Teraz pokazała się w "Dzień dobry TVN". Była skromna jak zawsze!

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Skromna Chwalińska w "Dzień dobry TVN"

Widzowie zobaczyli Maję w studiu śniadaniowego programu TVN-u ubraną z jasne dżinsy z szerszymi nogawkami, buty sportowe i górę z krótkim rękawem oraz kołnierzykiem. Błękitne wdzianko idealnie nawiązywało do sportu, w którym Chwalińska jest mistrzynią. Krój, kołnierzyk, delikatna faktura topu kojarzyła się z tenisową modą. 24-latka wyglądała skromnie i uroczo - nie potrzebowała wiele, ale zaprezentować się z klasą.

Dla mnie to jest troszkę jak sen. Ten skok był ogromny - to wszystko wydarzyło się w krótkim odstępie czasowym, do końca nie dowierzam w to, co się stało. Na pewno będę musiała się rozwijać jeszcze dalej, żeby tych turniejów było jak najwięcej. To jest śmieszne, bo gram od 7. roku życia i bardzo ciężko pracowałam na to, żeby znaleźć się w tym miejscu. Może się tak wydawać, że to wydarzyło się z dnia na dzień, ale gram już w tenisa 18 lat - podkreśliła w "DDTVN" Chwalińska, która w październiku skończy 25 lat.

Na swój sukces pracowała długo i wytrwale. W końcu się udało! TUTAJ znajdziecie zdjęcia Mai w drodze do TVN-u.

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