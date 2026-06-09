Urocza Maja Chwalińska w profesjonalnym make-upie. Makijażystka pokazała zdjęcia, posypały się komentarze

Makijażystka Chwalińskiej pokazała ujęcia zza kulis

Maja Chwalińska z dnia na dzień zmieniła się z dobrze się zapowiadającej, młodej tenisistki z trudną historią w prawdziwą gwiazdę. Teraz o 24-latce, która zawalczyła o finał turnieju Roland Garros 20206 mówią wszyscy - i to nie tylko w Polsce. W końcu to historia niczym z baśni o Kopciuszku... tyle że na korcie i bez księcia, bo Maja z osiągnięciem sukcesu poradziła sobie sama. Tenisistka po historycznej walce wróciła już do ojczyzny i pojawiła się na konferencji prasowej. Jej wizerunek natychmiast zwrócił uwagę. Już wiadomo, komu Maja zawdzięcza blask, którego nie dało się nie zauważyć.

Dzisiaj miałam okazję malować i czesać przepiękną Maję Chwalińską przed konferencją prasową - napisała na swoim profilu na Instagramie Izabela Janiszewska-Pietrzak,

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Profesjonalna makijażystka, która zajmuje się też fryzurami, a nawet brwiami i rzęsami, pokazała w sieci zdjęcia zza kulis. Widać na nich szczęśliwą i pięknie umalowaną Chwalińską. UJĘCIA znajdziecie TUTAJ!

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Mnóstwo komentarzy, same komplementy!

Droga Mai Chwalińskiej do historycznego finału turnieju Roland Garros 2026 była jedną z najbardziej fascynujących i niespodziewanych historii w dziejach współczesnego tenisa. Polka, startująca ze 114. miejsca w rankingu WTA, została pierwszą kwalifikantką w historii paryskiego szlema, która zdołała dotrzeć aż do finałowego meczu. W drodze do tego sukcesu rozegrała aż 10 starć, ulegając dopiero w Mirrze Andriejewej.

Gdy Chwalińska wróciła do domu po trudach tenisowych zmagań i pokazała się na konferencji, w sieci zaroiło się od komentarzy. Komplementów nie brakuje i na profilu makijażystki odpowiadającej za wygląd gwiazdy:

"Pięknie wyglądała. Makijaż podkreślił jej naturalne piękno, nieprzerysowany. Najlepsza reklama państwa salonu", "Zobaczyłam w telewizji i od razu zwróciłam uwagę na makijaż! Pięknie podkreślił urodę", "Piękny, delikatny, podkreślający Maję. Zwróciłam uwagę na ten makijaż. Brawo", "O wow, bardzo delikatny i podkreślający urodę makijaż! To musi być mega doświadczenie móc spotkać Maję w takim punkcie jej kariery", "Cudowny makijaż. Naturalny i podkreślający urodę Mai. Jakaż odmiana od tych instagramowych masek. Brawo!", "Przepiękna dziewczyna. Bez makijażu również pełna wdzięku, cudowna".

Jak wam się podoba Maja w profesjonalnym make-upie?

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