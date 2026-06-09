Urocza Maja Chwalińska w profesjonalnym make-upie. Makijażystka pokazała zdjęcia, posypały się komentarze

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-06-09 5:26

Maja Chwalińska ze względu na swój niesamowity sukces podczas turnieju Roland Garros jest teraz na ustach wszystkich! Gwiazda tenisa, podobnie jak wiele jej koleżanek, skupia się głównie na swoich sportowych umiejętnościach i na korcie nie pokazuje się przesadnie umalowana. Jednak 24-latka zrobiła wyjątek i na konferencję prasową przybyła w profesjonalnym make-upie. Jej makijażystka pokazała zdjęcia zza kulis, a w sieci posypały się komentarze.

Makijażystka Chwalińskiej pokazała ujęcia zza kulis

Maja Chwalińska z dnia na dzień zmieniła się z dobrze się zapowiadającej, młodej tenisistki z trudną historią w prawdziwą gwiazdę. Teraz o 24-latce, która zawalczyła o finał turnieju Roland Garros 20206 mówią wszyscy - i to nie tylko w Polsce. W końcu to historia niczym z baśni o Kopciuszku... tyle że na korcie i bez księcia, bo Maja z osiągnięciem sukcesu poradziła sobie sama. Tenisistka po historycznej walce wróciła już do ojczyzny i pojawiła się na konferencji prasowej. Jej wizerunek natychmiast zwrócił uwagę. Już wiadomo, komu Maja zawdzięcza blask, którego nie dało się nie zauważyć.

Dzisiaj miałam okazję malować i czesać przepiękną Maję Chwalińską przed konferencją prasową - napisała na swoim profilu na Instagramie Izabela Janiszewska-Pietrzak,

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Profesjonalna makijażystka, która zajmuje się też fryzurami, a nawet brwiami i rzęsami, pokazała w sieci zdjęcia zza kulis. Widać na nich szczęśliwą i pięknie umalowaną Chwalińską. UJĘCIA znajdziecie TUTAJ!

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Mnóstwo komentarzy, same komplementy!

Droga Mai Chwalińskiej do historycznego finału turnieju Roland Garros 2026 była jedną z najbardziej fascynujących i niespodziewanych historii w dziejach współczesnego tenisa. Polka, startująca ze 114. miejsca w rankingu WTA, została pierwszą kwalifikantką w historii paryskiego szlema, która zdołała dotrzeć aż do finałowego meczu. W drodze do tego sukcesu rozegrała aż 10 starć, ulegając dopiero w Mirrze Andriejewej.

Gdy Chwalińska wróciła do domu po trudach tenisowych zmagań i pokazała się na konferencji, w sieci zaroiło się od komentarzy. Komplementów nie brakuje i na profilu makijażystki odpowiadającej za wygląd gwiazdy:

"Pięknie wyglądała. Makijaż podkreślił jej naturalne piękno, nieprzerysowany. Najlepsza reklama państwa salonu", "Zobaczyłam w telewizji i od razu zwróciłam uwagę na makijaż! Pięknie podkreślił urodę", "Piękny, delikatny, podkreślający Maję. Zwróciłam uwagę na ten makijaż. Brawo", "O wow, bardzo delikatny i podkreślający urodę makijaż! To musi być mega doświadczenie móc spotkać Maję w takim punkcie jej kariery", "Cudowny makijaż. Naturalny i podkreślający urodę Mai. Jakaż odmiana od tych instagramowych masek. Brawo!", "Przepiękna dziewczyna. Bez makijażu również pełna wdzięku, cudowna".

Jak wam się podoba Maja w profesjonalnym make-upie?

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MAJA CHWALIŃSKA