Sensacja! Maciej Dowbor woli spędzać czas z żoną, niż pracować w śniadaniówce!

To było tak wielkie wydarzenie, że ogłoszono je podczas festiwalu w Sopocie. Na scenie pojawił się Maciej Dowbor i poleciały słowa o jego angażu do TVN. Szczęscie trwało niespełna 2 lata, a pożegnanie odbyło się bez fajerwerków.

Tego nikt się nie spodziewał

W czwartek 25 czerwca 2026 roku Maciej Dowbor pożegnał się znienacka z "Dzień Dobry TVN"! Popularny prezenter poinformował o tym na swoim profilu na Instagramie. W specjalnym poście wyjaśnił powody swojej decyzji i zdradził, czym zamierza zająć się w najbliższej przyszłości. Otóż cały swój czas Dowbor odda żonie!

Przez ostatnie 2 lata witałem was słowami Dzień Dobry TVN. Dziś chcę powiedzieć do zobaczenia… . To był świetny i intensywny czas. Spełniłem swoje wielkie zawodowe marzenie, miałem możliwość pracowania w najlepszym morning show w Polsce, z topowymi fachowcami w branży. Mam nadzieję, że duet, który stworzyliśmy z moją młodszą "siostrą", Sandrą Hajduk, będziecie ciepło wspominać

- napisał Maciej Dowbor w pożegnalnym poście.

Dowbor dojrzewał do decyzji

Dowbor wyjaśnił, że decyzja nie była nagła. Podobno już kilka miesięcy temu doszedł do wniosku, że nie będzie w stanie pogodzić wszystkich swoich zawodowych obowiązków.

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Powodem pożegnania ze śniadaniówką TVN są projekty rozwijane wspólnie z żoną, Joanną Koroniewską. Para od lat prowadzi własne przedsięwzięcia, a teraz planuje ich dalszy rozwój, również poza internetem.

Jak wiecie, z Joanną Koroniewską od wielu lat rozwijamy własne projekty. W najbliższym czasie planujemy rozszerzyć naszą działalność i to nie tylko w internecie. Niestety doba ma tylko 24 godziny. Dlatego kilka miesięcy temu uznałem, że nie będę w stanie wszystkiego pogodzić i podjąłem decyzję o opuszczeniu redakcji. Tak więc dziś, po raz ostatni zobaczyłem się z Wami w roli prowadzącego.

Tak Maciej Dowbor zakończył swoją przygodę z "Dzień Dobry TVN" i oddał się rozwijaniu własnych projektów realizowanych wspólnie z Joanną Koroniewską. Jak wyglądał jego ostatni poranek w TVN?

Kogo Dowbor wychwala pod niebiosa?

Maciej Dowbor podczas swojego ostatniego dnia w śniadaniówce TVN zachowywał się zwyczajnie. Nie było łez i długich przemów pożegnalnych. Po prostu zawodowiec - minimum słów i emocji, maksimum efektu. Na Instagramie były już prezenter "Dzień dobry TVN" pożegnał się także ze stacją i kolegami.

@sanhajduk jesteś najlepszą współprowadzącą jaką spotkałem na swojej 27 letniej zawodowej drodze (@maciek_rock , @piotr.gasowski.official wybaczcie😂😉). Lidka Kazen, dzięki za zaufanie i odważną decyzję. Od pierwszego dnia w DDTVN czułem się jak u siebie. To Wasza zasługa Drodzy Widzowie oraz wsparcie całego dziendobrowego zespołu, który przyjął mnie, jakbym pracował w nim od zawsze. Nigdy tego nie zapomnę.

Maciej Dowbor uprzedził też, że być może nie żegna ze śniadaniówką TVN ostatecznie. Tyle, że jego kolejna wizyta w studio mogłaby mieć inny charakter. Pisząc to, prezenter znów odwołał się do Sandry.

Mam przeczucie, że nie jest to definitywne pożegnanie. Może jeszcze zasiądę na tych kanapach - tym razem jako gość. A ja mam naprawdę wiele ciekawych historii do opowiedzenia… co nie Sandra?!

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