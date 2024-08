Tak Maciej Dowbor przywitał się z koleżanką ze śniadaniówki TVN. "W kiblu mogliśmy się jeszcze spotkać"

Od wczoraj już oficjalnie wiadomo, że Maciej Dowbor dołącza do śniadaniówki TVN. Gwiazdor sam to ogłosił podczas 3. dnia festiwalu "Top of the top" w Sopocie. Dziś rano przybył do siedziby stacji m.in. przywitać się ze swoją współprowadzącą. Para poznawała się w przejściu na korytarzu. Dowbor był zaskoczony i rzucił "W kiblu mogliśmy się jeszcze spotkać". Sprawdź szczegóły i zobacz to w naszej galerii zdjęć.