Taką emeryturę ma 77-letni Krzysztof Materna. "Martwię się, żeby umysł pracował"

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-06-24 16:53

Krzysztof Materna pobiera emeryturę, ale z pracy nie zrezygnował. Satyryk przez lata pracy starał się odkładać składki na godną emeryturę i nie oszukiwał przy tym. Teraz już wiadomo, jaką emeryturę ma 77-letni artysta po latach płacenia składek. Poznaj szczegóły.

Krzysztof Materna największą popularność zdobył w latach 70. i 80., kiedy rozwijał karierę twórcy programów rozrywkowych. Przełomowym momentem okazała się jego współpraca z Wojciechem Mannem w TVP. Razem stworzyli kultowy program "Za chwilę dalszy ciąg programu", który na stałe zapisał się w historii polskiej satyry telewizyjnej.

Materna się nie oszczędzał

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Równolegle Krzysztof Materna zaczął działać jako reżyser dużych wydarzeń telewizyjnych i festiwali muzycznych – m.in. w Opolu i Sopocie, gdzie odpowiadał za oprawę artystyczną koncertów. W kolejnych latach zajął się także produkcją reklam i działalnością w branży kreatywnej, prowadząc własne przedsięwzięcia producenckie.

"Martwię się, żeby umysł pracował"

Krzysztof Materna przez jakiś czas był dyrektorem Teatru Bagatela w Krakowie. Na jaką emeryturę może liczyć ongiś rozchwytywany nie tylko w telewizji artysta? 

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Martwię się, żeby umysł pracował, bo do kiedy pracuje, mogę wymyślać io robić nowe rzeczy

- w "Onecie". 

Materna podał kwotę swojej emerytury

Byłem na etatach w ZPR-ach i miałem swoją firmę, w której nie oszukiwałem. Jakoś się to budowało.  

Jak widać, że Krzysztof Mann, którego twarz była bardzo rozpoznawalna, a ludzie i koledzy z branżt go uwielbiali przez lata sumiennie przekazywał składki do ZUS na swoją przysłość. Teraz już wiadomo, ile uskładał. 

Jakąś emeryturę mam wypracowaną. W tej chwili około trzech tysięcy - wyznał. 

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WOJCIECH MANN
KRZYSZTOF MATERNA