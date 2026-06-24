Taką emeryturę ma 77-letni Krzysztof Materna. "Martwię się, żeby umysł pracował"

Krzysztof Materna największą popularność zdobył w latach 70. i 80., kiedy rozwijał karierę twórcy programów rozrywkowych. Przełomowym momentem okazała się jego współpraca z Wojciechem Mannem w TVP. Razem stworzyli kultowy program "Za chwilę dalszy ciąg programu", który na stałe zapisał się w historii polskiej satyry telewizyjnej.

Materna się nie oszczędzał

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Równolegle Krzysztof Materna zaczął działać jako reżyser dużych wydarzeń telewizyjnych i festiwali muzycznych – m.in. w Opolu i Sopocie, gdzie odpowiadał za oprawę artystyczną koncertów. W kolejnych latach zajął się także produkcją reklam i działalnością w branży kreatywnej, prowadząc własne przedsięwzięcia producenckie.

"Martwię się, żeby umysł pracował"

Krzysztof Materna przez jakiś czas był dyrektorem Teatru Bagatela w Krakowie. Na jaką emeryturę może liczyć ongiś rozchwytywany nie tylko w telewizji artysta?

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Martwię się, żeby umysł pracował, bo do kiedy pracuje, mogę wymyślać io robić nowe rzeczy

- w "Onecie".

Materna podał kwotę swojej emerytury

Byłem na etatach w ZPR-ach i miałem swoją firmę, w której nie oszukiwałem. Jakoś się to budowało.

Jak widać, że Krzysztof Mann, którego twarz była bardzo rozpoznawalna, a ludzie i koledzy z branżt go uwielbiali przez lata sumiennie przekazywał składki do ZUS na swoją przysłość. Teraz już wiadomo, ile uskładał.

Jakąś emeryturę mam wypracowaną. W tej chwili około trzech tysięcy - wyznał.

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