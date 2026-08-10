Potężne burze uderzą w Polskę! Miliony Polaków otrzymują alerty z ostrzeżeniami

IMGW ostrzega przed gwałtownymi burzami. Wiatr może osiągać 115 km/h

Ostrzeżenia drugiego stopnia objęły całe województwo warmińsko-mazurskie, a także wschodnią część woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Alerty dotyczą również północnych i wschodnich krańców woj. mazowieckiego, północy Lubelszczyzny oraz powiatów położonych w północno-zachodniej części woj. podlaskiego. IMGW prognozuje tam burze, którym mogą towarzyszyć opady deszczu od 35 do 55 mm oraz bardzo silny wiatr osiągający w porywach od 85 do nawet 115 km/h.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują natomiast w części województw

pomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

wielkopolskiego,

łódzkiego,

mazowieckiego,

świętokrzyskiego,

lubelskiego i

podlaskiego.

Alertami objęto także powiat częstochowski w woj. śląskim oraz milicki w woj. dolnośląskim. Na tych terenach prognozowane są opady do 35 mm oraz porywy wiatru dochodzące do 85 km/h. Alerty IMGW zaczynają obowiązywać w poniedziałek od godz. 17. W zależności od regionu zagrożenie może utrzymywać się maksymalnie do godz. 3 w nocy z poniedziałku na wtorek.

Alert RCB w sześciu województwach. „Możliwe przerwy w dostawie prądu”

Ze względu na prognozowane burze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało ostrzeżenie do mieszkańców sześciu województw:

pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

kujawsko-pomorskiego,

lubelskiego,

podlaskiego

oraz mazowieckiego.

- Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni – przekazano w komunikacie.

Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować szkody materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Drugi stopień wskazuje natomiast na prognozowane wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych o większej intensywności.

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