Potężne burze uderzą w Polskę! Miliony Polaków otrzymują alerty z ostrzeżeniami

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
PAP
PAP
2026-08-10 21:16

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, które obejmują łącznie 11 województw. W części kraju sytuacja może być szczególnie niebezpieczna. W związku z prognozowanymi zjawiskami mieszkańcy sześciu województw otrzymali również alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Piorun nad drzewami. Obok dłoń osoby trzymającej smartfon. O alertach RCB przed burzami przeczytasz na SE.
Autor: Freepik.com

IMGW ostrzega przed gwałtownymi burzami. Wiatr może osiągać 115 km/h

Ostrzeżenia drugiego stopnia objęły całe województwo warmińsko-mazurskie, a także wschodnią część woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Alerty dotyczą również północnych i wschodnich krańców woj. mazowieckiego, północy Lubelszczyzny oraz powiatów położonych w północno-zachodniej części woj. podlaskiego. IMGW prognozuje tam burze, którym mogą towarzyszyć opady deszczu od 35 do 55 mm oraz bardzo silny wiatr osiągający w porywach od 85 do nawet 115 km/h.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują natomiast w części województw

  • pomorskiego,
  • kujawsko-pomorskiego,
  • wielkopolskiego,
  • łódzkiego,
  • mazowieckiego,
  • świętokrzyskiego,
  • lubelskiego i
  • podlaskiego.

Alertami objęto także powiat częstochowski w woj. śląskim oraz milicki w woj. dolnośląskim. Na tych terenach prognozowane są opady do 35 mm oraz porywy wiatru dochodzące do 85 km/h. Alerty IMGW zaczynają obowiązywać w poniedziałek od godz. 17. W zależności od regionu zagrożenie może utrzymywać się maksymalnie do godz. 3 w nocy z poniedziałku na wtorek.

Alert RCB w sześciu województwach. „Możliwe przerwy w dostawie prądu”

Ze względu na prognozowane burze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało ostrzeżenie do mieszkańców sześciu województw:

  • pomorskiego,
  • warmińsko-mazurskiego,
  • kujawsko-pomorskiego,
  • lubelskiego,
  • podlaskiego
  • oraz mazowieckiego.

- Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni – przekazano w komunikacie.

Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować szkody materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Drugi stopień wskazuje natomiast na prognozowane wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych o większej intensywności.

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