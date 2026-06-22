Ten polski gwiazdor nie chce już być katolikiem! "Poszedłem z tym do psychologa"

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-06-22 16:26

Szok! Uwielbiany polski gwiazdor otwarcie wyznał, że nie identyfikuje się już z kościołem katolickim i rozważa zmianę wyznania! Aktor deklaruje, że nie przestał wierzyć w Boga, ale ma chęć porzucenia religii katolickiej na rzecz innej wiary. Wiemy jaka to wiara, sprawdź szczegóły.

To wyznanie wywołało spore poruszenie w sieci. Bardzo znany polski aktor otwarcie przyznał, że nie identyfikuje się już z Kościołem katolickim i rozważa zmianę wyznania. Jak podkreśla, nie jest to nagła decyzja, lecz efekt wieloletnich poszukiwań, rozmów i doświadczeń, które stopniowo zmieniały jego sposób patrzenia na wiarę.

Te gwiazdy zmieniły wyznanie

Temat duchowości coraz częściej pojawia się w wypowiedziach osób z polskiego show-biznesu. Wcześniej głośno było m.in. o Dawidzie Kwiatkowskim, który przeszedł na protestantyzm, oraz o Hannie Lis, która opowiadała o swojej bliskości z Kościołem ewangelicko-augsburskim.

Na tym tle szczególnie wybrzmiewa decyzja Tomasza Karolaka. Aktor jest uwielbiany za role m.in.: "Rodzince.pl", "39 i pół" i serii "Listy do M.". Gwiazdor zdecydował się ogłosić chęć na zmianę kościoła w podcaście Michał Figurski "NieZŁY Pacjent". Jak powiedział Karolak, kościół katolicki "przestał być dla niego odpowiedzią na jego potrzeby duchowe".

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Uwielbiany gwiazdor odchodzi od katolicyzmu

Jak mówił w rozmowie, jego zainteresowania coraz bardziej kierują się w stronę protestantyzmu.

Jak zacząłem się interesować tym, to doszedłem do takiego wniosku, że jestem protestantem. Będę zmieniał po prostu wyznanie. 

W kolejnych fragmentach rozmowy Karolak opowiedział także o swojej drodze wewnętrznej i doświadczeniach, które - jak stwierdził - pomogły mu lepiej zrozumieć samego siebie. Wśród nich wymienił terapię, pracę z psychologiem, ale również udział w ceremonii z użyciem ayahuaski.

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"To trwa pięć godzin"

Jak wyjaśniał, było to intensywne, wielogodzinne doświadczenie, które wywołało silne wizje i emocje.

To trwa pięć godzin. Ja po tych obrazach, które zobaczyłem tej nocy, poszedłem z tym do psychologa i on powiedział mi: "Aha, to to jest to". Mówi się, że to jest też przyspieszona terapia. Mi pomógł psycholog i ayahuasca.

Aktor powiedział, że kluczowe znaczenie miała dla niego również klasyczna terapia. W jego relacji wszystkie te elementy - rozmowy ze specjalistą, doświadczenia duchowe i refleksje - złożyły się na długi proces zmiany.

I tak dziś Tomasz Karolak nie porzuca wiary, ale szuka innych pośredników między sobą a Bogiem. Protestantyzm jest aktorowi bliższy niż katolicyzm.

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Tomasz Karolak w czarnych okularach i kurtce, trzymający telefon, otoczony przez inne osoby. Aktor w podcaście Michała Figurskiego wyznał, że chce zmienić wyznanie. Więcej szczegółów na temat jego decyzji i duchowych poszukiwań znajdziesz na naszym portalu.
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