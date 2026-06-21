Doda wprost o decyzji prezydenta Karola Nawrockiego wobec Ukrainy. Jej wypowiedź wywołała burzę

Doda zazwyczaj trzyma się z dala od spraw ustrojowych, starając się nie manifestować publicznie własnych przekonań, aby nie narzucać ich swoim słuchaczom. Piosenkarka zdecydowanie chętniej poświęca swój czas na różnego rodzaju akcje społeczne oraz wsparcie celów charytatywnych. Zdarzają się jednak momenty, w których wywołana do tablicy gwiazda decyduje się na szczere wyznanie, zwłaszcza gdy w jej opinii chodzi o nadrzędne dobro obywateli naszego państwa.

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Doda chwali Karola Nawrockiego za odebranie orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu

W trakcie inauguracyjnego koncertu trasy Lato z Radiem i Telewizją Polską reporterka portalu Kozaczek poprosiła Dodę o opinię w sprawie głośnego ruchu głowy państwa. Chodzi o decyzję Karola Nawrockiego, który pozbawił Wołodymyra Zełenskiego najwyższego polskiego odznaczenia państwowego, gdy przywódca Ukrainy uhonorował jedną z jednostek mianem „Bohaterów UPA”. Wokalistka otwarcie pochwaliła postępowanie polskiego prezydenta.

Jestem dumna z prezydenta i uważam, że w świecie, w Polsce zwłaszcza, w której tak naprawdę mało ludzi jest honorowych, patriotycznie podchodzących do swojej ojczyzny i przede wszystkim pamiętającym przeszłość, ważni są ludzie, którzy potrafią się postawić, którzy potrafią nie wchodzić w tyłek i nie uginać karku, tylko myśleć o honorze, o ojczyźnie i o tym, co jest dla nas najważniejsze, czyli żeby jako Polacy móc sobie spojrzeć w oczy. Jeżeli my dajemy z siebie więcej niż dla nas, dla rodaków, dla kogoś kto przychodzi do naszego kraju, odbieramy swoim, a dajemy innym, a w zamian za to otrzymujemy taki policzek w twarz, to tak jakbyśmy pomagali Niemcom, a ktoś w zamian za to by zrobił ze swojej najbardziej dumnej armii nazwę SS-mańską - powiedziała [za: Kozaczek.pl].

Reakcja internautów na wywiad Dody. W sieci wybuchła kłótnia

Stanowisko gwiazdy natychmiast wywołało ogromne emocje w sieci, ponieważ postanowienie Karola Nawrockiego mocno podzieliło polskie społeczeństwo. Pewna grupa komentujących w pełni zgadza się ze słowami artystki, wyrażając swoje poparcie:

Doda jest jedną z nielicznych w naszym kraju, która jest prawdziwą patriotką ❤️ i przede wszystkim nie boi się tego i mówi o tym głośno! Brawo Doda!!!

Dokładnie oni nie szanują Polaków. Brawo Doda.

W przestrzeni internetowej przeważają jednak wpisy negatywne, w których użytkownicy zarzucają wokalistce ignorancję w kwestiach dyplomatycznych oraz ekstremizm, a niekiedy wprost wytykają jej tak zwany „pseudo patriotyzm”, co można przeczytać na portalach społecznościowych.

Może lepiej zajmij się śpiewaniem a nie polityką [...]. Kiedy artyści zaczynają zajmować się polityką wtedy kończą się ich kariery. Dla nas Piłsudski jest bohaterem ale dla Litwinów jest najgorszym oprawcą. Tak samo jest w przypadku Ukraińców. Niestety była wojna i każdy walczył o swoje. Może w końcu czas wybaczyć sobie nawzajem i zakończyć tę waśnie, Polacy też nie byli krysztaliczni.

Patriotyzm to nie jest to samo co pseudo patriotyzm i środowiska nacjonalistyczne, które uważają się za patriotów a nie znają nawet definicji miłości do ojczyzny. Nie wolno mylić jednego z drugim. Jeśli ktoś podejmie złą decyzję dla swojego kraju zważając na to w jakiej sytuacji geopolitycznej się znajdujemy i będzie robić wszystko by pokazać, że nie będzie mu się pluło w twarz ( nawet jeśli nikt tego nie robi ) a jego honor przysłoni zdrowy rozsądek- to przepis na tragedię. Każdy człowiek, który myśli logicznie wie, że ten ruch dla Ukrainy nie ma znaczenia a dla Polski jest zły :)

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