Z ostatniej chwili! Totalna zmiana w "Ranczo"! Gwiazdor wszystko pokazał

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-06-24 18:53

Te przemiany w "Ranczo" możemy oglądać "na żywo"! Gwiazdor serialu pokazał, jak wygląda plan, a co najważniejsze, jaką sam przeszedł metamorfozę. Czegoś takiego jeszcze nigdy nie widzieliście - zobaczcie nowego Czerepacha w naszej galerii zdjęć!

Ale numer! Artur Barciś pokazał, jaką metamorfozę przeszedł na planie "Ranczo"! Czyżby w nowym sezonie uwielbianej serii Czerepacha miał dostać "nową twarz"? Tak to właśnie wygląda na materiale wideo, który zobaczysz w naszej galerii. 

Gwiazdor w białym kapeluszu w upalny dzień na planie "Rancza" 

Wszystko wydało się, kiedy Telewizja Polska wrzuciła na swój profil na Facebooku nowiuteńki materiał z planu "Rancza". Wyraźnie zadowolony Artur Barciś w prawie 30-stopniowym upale pokazał widzom, jak wygląda plan seriali i praca na nim.  

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Gwiazdor przybył na plan serialu w białym kapeluszu, z zarostem i w okularach. Ale kiedy znalazł się w charaktyzatorni zadziały się prawdziwe cuda. Co zrobili z bujną brodą i wąsami aktora? No nie ma ich na kolejnych ujęciach! Barciś wyjaśnił, co tam się działo. 

Barciś zgolił wszystko? A może to maska?

Pierwszy dzień na planie "Rancza". Dzisiaj jeszcze nie mam zdjęć, ale dokonam metamorfozy

- zapowiedział Barciś. 

Istotnie pokazał gragment planu "Rancza", więc możemy podejrzeć, jak to wszystko z akulisami wygląda - zobacz TO w naszej galerii zdjęć. 

Wchodzę do charakteryzatorni jako Artuś Barciś, a wyjdę jako... Te panie zrobiły ze mnie Czerepacha! Będzie się działo!

Wierni widzowie "Rancza" nie mogą się już doczekać na nowe odcinki uwielbianej serii. W sieci aż huczy od doniesień na temat zmian w obsadzie. Nadal nie wiadomo, czy Kusy będzie tam jakoś obecny, za to pewne jest, że ekipa z parafii trzyma się świetnie.

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Trzy aktorki serialu Ranczo - Marta Lipińska, Dorota Segda i Elżbieta Romanowska - uśmiechają się serdecznie do obiektywu na tle zielonego, zalesionego terenu. Widzowie mogą dowiedzieć się o ich metamorfozach i nowym sezonie na naszym portalu.
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