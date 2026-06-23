Tak wyglądał Dzień Ojca na planie serialu "Ranczo". Biskup Kozioł w roli głównej. "Tata z synami"

Na planie kultowego serialu "Ranczo" Dzień Ojca miał wyjątkowo symboliczny charakter. Na oficjalnym profilu Bartka Kasprzykowkiego na Instagramie pojawiło się niesamowite zdjęcie. Trzej duchowni z Wilkowyj zostali uchwyceni pod figurą Matki Boskiej! Fani w komentarzach oszaleli:

Trzej księża w "Ranczu" świętują Dzień Ojca

To zdjęcie jest wybitne! Wspaniałe! amen, księże proboszczu tata i jego dwaj synowie Ach ten George Michael..... No moim w tym znaczeniu tatusiem mógłby w pod koniec lat 80. być

Na zdjęciu pod figurą Matki Boskiej widać Bartłomieja Kasprzykowskiego - ksiądza proboszcza Roberta (Bartek Kasprzykowski), Mateusza Rusina jako wikarego Macieja i oczywiście "szefa wszystkich szefów" Cezarego Żaka, czyli buskupa Pawła Kozioła. W serialu ten aktor gra podwójną rolę. Żak wciela się zarówno w biskupa Pawła Kozioła, jak i jego brata bliźniaka, Piotra Kozioła - wójta gminy Wilkowyje. Serialowi księża są mocną "ojcowską" wizytywką "Rancza".

"Życzymy Wam tyle miłości"

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DZIEŃ OJCA. Każdego ojca. Ojcowie kochani i ci przyszli, życzymy Wam tyle miłości, ile potrzebujecie ile Wam się należy! Ojcowie nasi, Ci którzy kochają nas ponad swoje życia - dozgonne dzięki!

Duchowni w "Ranczu" są doskonale dobrze znani widzom. Bartłomiej Kasprzykowski wcielał się w księdza Roberta, który został proboszczem parafii w Wilkowyjach. Mateusz Rusin gra natomiast księdza Macieja, młodego wikarego zdobywającego pierwsze doświadczenia duszpasterskie u boku starszych kapłanów.

Nie zapomnieli o Kusym

Nic więc dziwnego, że zdjęcie wykonane właśnie w takim"ojcowskim" gronie wywołało ciepłe reakcji fanów, którzy nie mogą się doczekać nowych odcinków "Rancza". Dla wielu fanów ta fotka to nie tylko sympatyczny wpis z okazji Dnia Ojca, ale także sentymentalny powrót do świata Wilkowyj i bohaterów, których przez lata oglądali na ekranie.

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W Dniu Ojca trudno też nie wspomnieć o zmarłym Kusym (Paweł Królikowski), którego miłość ojcowska mogłaby obdzielić tłumy. Niestety, nie ma go już z nami, ale jesteśmy pewni, że pamiętają o nim koledzy z planu i kochający na zawsze fani.

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"Ranczo" już nie wróci na ekrany, ale fani dostaną wyjątkowy prezent!