Tak wyglądał Dzień Ojca na planie serialu "Ranczo". Biskup Kozioł w roli głównej. "Tata z synami"

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-06-23 17:21

Takiego Dnia Ojca nikt się nie spodziewał na planie „Ranczo”! W sieci pojawiło się zdjęcie trzech serialowych księży pod figurą Matki Boskiej, a internauci od razu zaczęli mówić o „ojcowskiej relacji” Wilkowyj. W centrum uwagi znów znalazł się biskup Paweł Kozioł, a obok niego "bracia" z parafii. I pomimo, że atmosfera była cudowna i tak wszyscy myśleli, jak wspaniałym tatą był Kusy.

Na planie kultowego serialu "Ranczo" Dzień Ojca miał wyjątkowo symboliczny charakter. Na oficjalnym profilu Bartka Kasprzykowkiego na Instagramie pojawiło się niesamowite zdjęcie. Trzej duchowni z Wilkowyj zostali uchwyceni pod figurą Matki Boskiej! Fani w komentarzach oszaleli: 

Trzej księża w "Ranczu" świętują Dzień Ojca

To zdjęcie jest wybitne! Wspaniałe!

amen, księże proboszczu

tata i jego dwaj synowie

Ach ten George Michael..... No moim w tym znaczeniu tatusiem mógłby w pod koniec lat 80. być

Na zdjęciu pod figurą Matki Boskiej widać Bartłomieja Kasprzykowskiego - ksiądza proboszcza Roberta (Bartek Kasprzykowski), Mateusza Rusina jako wikarego Macieja i oczywiście "szefa wszystkich szefów" Cezarego Żaka, czyli buskupa Pawła Kozioła. W serialu ten aktor gra podwójną rolę. Żak wciela się zarówno w biskupa Pawła Kozioła, jak i jego brata bliźniaka, Piotra Kozioła - wójta gminy Wilkowyje. Serialowi księża są mocną "ojcowską" wizytywką "Rancza".

"Życzymy Wam tyle miłości"

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DZIEŃ OJCA. Każdego ojca. Ojcowie kochani i ci przyszli, życzymy Wam tyle miłości, ile potrzebujecie ile Wam się należy! Ojcowie nasi, Ci którzy kochają nas ponad swoje życia - dozgonne dzięki!

Duchowni w "Ranczu" są doskonale dobrze znani widzom. Bartłomiej Kasprzykowski wcielał się w księdza Roberta, który został proboszczem parafii w Wilkowyjach. Mateusz Rusin gra natomiast księdza Macieja, młodego wikarego zdobywającego pierwsze doświadczenia duszpasterskie u boku starszych kapłanów.

Nie zapomnieli o Kusym

Nic więc dziwnego, że zdjęcie wykonane właśnie w takim"ojcowskim"  gronie wywołało ciepłe reakcji fanów, którzy nie mogą się doczekać nowych odcinków "Rancza". Dla wielu fanów ta fotka to nie tylko sympatyczny wpis z okazji Dnia Ojca, ale także sentymentalny powrót do świata Wilkowyj i bohaterów, których przez lata oglądali na ekranie.

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W Dniu Ojca trudno też nie wspomnieć o zmarłym Kusym (Paweł Królikowski), którego miłość ojcowska mogłaby obdzielić tłumy. Niestety, nie ma go już z nami, ale jesteśmy pewni, że pamiętają o nim koledzy z planu i kochający na zawsze fani. 

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Trzech aktorów serialu Ranczo w strojach księży, wpatrujących się w figurę Matki Boskiej na tle drzew, symbolizujących ojcowskie relacje. W lewym górnym rogu w ramce wizerunek Pawła Królikowskiego, aktora, który grał Kusy'ego, trzymającego dziecko. Więcej o Dniu Ojca na planie Rancza przeczytasz na naszym portalu.
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BARTŁOMIEJ KASPRZYKOWSKI
CEZARY ŻAK
MATEUSZ RUSIN
RANCZO
PAWEŁ KRÓLIKOWSKI