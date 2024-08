Pilne! Już wiadomo co z Maciejem Dowborem! Ogłosili to ze sceny w Sopocie

W środę, 21 sierpnia na festiwalu TVN "Top of the top" w Sopocie padła oficjalna informacja, co będzie robił Maciej Dowbor w TVN! Dziennikarz sam to ogłosił. Tym samym potwierdziły się nasze informacje o angażu popularnego prezentera do jednego z najważniejszych programów stacji. Sprawdź szczegóły.