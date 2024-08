Już są w TVN-ie! Dowbor nosi Koroniewską na rękach. A ona paraduje w "nagiej sukience"

Co za wiadomości!

To już pewne! Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor dołączyli do ekipy TVN-u. 20 sierpnia para, która od lat robi karierę w telewizji, pokazała się na imprezie stacji. I Koroniewska, i jej mąż wzięli udział w specjalnym pokazie promującym show "Top Model". Oprócz nich na wybiegu pojawiły się takie gwiazdy jak Monika Olejnik, Grażyna Szapołowska, Aleksandra Mirosław - złota medalistka we wspinaczce czy Jakub Józef Orliński - jedyny Polak, który wystąpił podczas otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Pokaz miał charakter charytatywny, a ci, którzy nie mogli być w Sopocie, aby wziąć w nim udział czy obejrzeć gwiazdy na wybiegu, zobaczą wydarzenie jesienią w nowej edycji show dla modelek i modeli. We wrześniu wystartuje 13. edycja "Top Model".

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor w TVN-ie. Zrobili wielkie wejście

O tym, że Koroniewska i Dowbor dołączą do TVN-u, mówiło się od jakiegoś czasu. W czerwcu dziennikarz nagle odszedł z Polsatu po dwóch dekadach spędzonych w jednej stacji. "Postanowiłem zakończyć mój 'związek' z Telewizją Polsat. Dziś poinformowałem o tym moich przełożonych. Od razu ucinam spekulacje. Nic złego się nie stało, nie mam i nie miałem żadnych pretensji, żali ani otwartych konfliktów. Po prostu coś się we mnie wypaliło. Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść. A ja uznałem, że to jest ten moment, kiedy mogę odejść na własnych zasadach, zostawiając po sobie, mam nadzieję, fajne projekty i dobre wspomnienia…" - pisał w sieci.

Dowbor długo nie musiał czekać na zmianę pracodawcy. Dwa miesiące później pokazał się na imprezie "Top Model". Oczywiście z piękną małżonką u boku. Na wybiegu prezentowali się fantastycznie. Zrobili tym samym wielkie wejście!

Nie dostali pracy w śniadaniówce Polsatu, poprowadzą "Dzień dobry TVN"?

Dowbor i Koroniewska, inaczej niż Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek, nie otrzymali propozycji pracy przy nowej śniadaniówce Polsatu "Halo tu Polsat". Teraz, gdy wiadomo, że działają w TVN-ie, zobaczymy ich w "Dzień dobry TVN"? Przekonamy się już niebawem. W połowie sierpnia pisaliśmy o tym, że małżonkowie są na ostatniej prostej negocjacji wielkiego kontraktu.

- Maciek i Asia pokazali w sieci, że mają ogromne grono fanów, którzy chcą ich oglądać - koniecznie w duecie. Poczucie humoru chwyciło i odnieśli sukces nawet poza telewizją, co teraz władze TVN chcą spróbować przełożyć na srebrny ekran. Nie jest tajemnicą, że postanowili się "dozbroić" przed startem śniadaniówki Polsatu - zdradziło źródło "Super Expressu".

"Dowbory" mają być odpowiedzią TVN-u na "Cichopki", czyli Kasię i Macieja Kurzajewskiego, główne gwiazdy polsatowej telewizji śniadaniowej. - Wcześniej Maciej był na rozmowach w TVP, gdzie od niedawna pracuje jego mama. Nie dogadał się jednak ze stacją, za to w TVN poszło gładko - dodał informator.

W rozmowie z Pudelkiem Dowbor i Koroniewska stwierdzili, że nie będą pracować razem! - Dzisiaj się skupmy przede wszystkim na tym, co jest celem naszego dzisiejszego spotkania, a co będzie, to będzie. Natomiast nie planujemy razem pracy - mówił Maciej.

"Dowbory" na wybiegu. Tylko spójrzcie na sukienkę Koroniewskiej!

Maciej Dowbor na wybiegu podczas pokazu charytatywnego pokazał się we wdzianku niczym z "Matriksa", a jego druga połowa zaprezentowała perfekcyjną figurę w długiej kreacji, która jednak nie zostawiała pola dla wyobraźni. Koronkowa sukienka okrywała ją od stóp do głów, miała nawet golf, ale i tak wszystko było widać! "Naga sukienka" zasłoniła jednak, co trzeba i okazała się strzałem w dziesiątkę.

"I jak ta sukienka?!Mogę wyjść w niej na miasto?!" - pytała aktorka na swoim profilu na Instagramie. "No wiadomo" - odparła Kajra.

