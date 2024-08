Wdowiec po Agacie Mróz znów się ożenił! Jacek Olszewski pochwalił się zdjęciem ze ślubu

Co za wiadomości!

Jacek Olszewski i Agata Mróz stanowili piękną parę. Pobrali się w 2007 r. Bardzo się kochali, marzyli o powiększeniu rodziny. Agata była zdolną siatkarką, reprezentantką Polski. Jednak to nie kariera była przeszkodą w budowaniu życia rodzinnego, a choroba Mróz. Sportsmenka wydawała się okazem zdrowia, ale w rzeczywistości od dawna cierpiała na mielodysplazję szpiku kostnego.

Kiedy w 2008 r. zdradziła, że jest w ciąży, nikt nie spodziewał się, jak dramatyczny będzie jej finał. Agata wiedziała, że ciąża oznacza dla niej zagrożenie życia, a jednak nie zdecydowała się na aborcję. W kwietniu 2008 r. na świat przyszła jedyna córka Agaty Mróz i Jacka Olszewskiego Liliana. W kolejnym miesiącu Mróz poddała się przeszczepowi szpiku kostnego. Niestety w czerwcu 2008 r. zmarła. Osierociła maleńką córeczkę, pozostawiła zdruzgotanego męża. Miała jedynie 26 lat. Została pochowana w pierwszą rocznicę ślubu.

Jacek Olszewski i Agata Mróz byli na ustach wszystkich

Tragedia, jaka dotknęła rodzinę siatkarki, sprawiła, że o Mróz i Olszewskim bardzo dużo się mówiło. Tym bardziej że mężczyzna w młodym wieku został wdowcem (miał 34 lata) i musiał sam zająć się córeczką. W 2012 r. powstał nawet film inspirowany trudną historią pary - "Nad życie". Agatę zagrała Olga Bołądź.

Olszewski obecnie jest 50-latkiem, a jego córka ma 16 lat i zajmuje się siatkówką. - Niektórzy mówią, że jak gram w siatkówkę, to mam do niej bardzo podobne ruchy i że w ogóle jesteśmy do siebie podobne, ale ja tam tego podobieństwa nie widzę - mówiła Liliana w "Dzień dobry TVN". Stwierdziła też, że być może spróbuje sił jako modelka.

Co dzieje się z wdowcem po Agacie Mróz? Ożenił się!

W 2017 r. Olszewski mówił: - Nie mogłem przechodzić żałoby, bo w domu było dwumiesięczne dziecko, którym musiałem się opiekować, musiałem się uśmiechać, nie poddawać się przygnębieniu i smutkowi, bo Lilka by to wyczuła. Dziecko jest jak sejsmograf, odbiera nasze myśli i nastrój.

Olszewski był sam ze swoją tragedią. Po latach wdowiec po Agacie Mróz znalazł jednak miłość, choć, jak sam mówił, nie było mu łatwo, i ożenił się. W sieci pochwalił się nawet zdjęciem z ukochaną. Pan młody i panna młoda wyglądali pięknie. Biły z nich miłość i prawdziwe szczęście.

"Najpiękniejszy prezent urodzinowy, jaki można sobie wymarzyć" - napisał Olszewski. Zakochani pobrali się w Pałacu Zegrzyńskim po czterech latach związku. Aneta Olszewska, żona Jacka, miała na sobie minimalistyczną, białą suknię. W dłoniach trzymała niewielki bukiet jasnych kwiatów. Olszewski postawił na beżowy garnitur.

Małżonkowie wspólnie wychowują trójkę dzieci - nastoletnią Lilianę, a także dwóch synów z poprzedniego związku Anety.

