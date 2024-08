Nie żyje 88-letni prezenter. Zrozpaczona żona opublikowała wpis

Nie żyje Phil Donahue. Smutne wieści przekazały amerykańskie media. 88-latek był ikoną telewizji. Zasłynął jako prowadzący talk show "The Phil Donahue Show". To właśnie jego uznaje się za twórcę jednego z pierwszych programów w formule, która obecnie wciąż jest jeszcze bardzo popularna. Donahue zmarł po długiej walce z chorobą. Odszedł nie w szpitalu, a we własnym domu. Aż do końca towarzyszyła mu małżonka Marlo Thomas, a w ostatnich chwilach prezenter miał przy sobie także bliską rodzinę - dzieci, wnuki.

Marlo Thomas na swoim instagramowym profilu dała znać, że ze względu na śmierć męża nie będzie w najbliższym czasie aktywna w sieci. Podziękowała wszystkim za wiadomości i wsparcie, które otrzymała. Opublikowała też swoje ulubione zdjęcie, do którego pozowała z mężem.

Kim był Phil Donahue?

Phil Donahue urodził się w grudniu 1935 r. W 2024 r., tuż przed świętami, skończyłby 89 lat. Nie było mu to dane. Zmarł w wieku 88 lat jako jedna z najbardziej znanych i szanowanych osobistości telewizyjnych.

W latach 60. stworzył program sygnowany własnym nazwiskiem. "The Phil Donahue Show" był emitowany przez 29 lat - aż do 1996 r. W swoim show gospodarz rozmawiał z gośćmi na najróżniejsze tematy - aborcja, prawa człowieka, wojna. Nie opowiadał się za żadną opcją polityczną, dlatego oglądali go i przywiązani do tradycji konserwatyści, i osoby o dużo bardziej liberalnych poglądach.

Donahue był przykładem dla późniejszych gwiazd telewizji, które poszły jego śladem. Był doceniany i przez znanych i lubianych (jak Oprah), i przez widzów. Phil działał również jako producent filmowy czy pisarz.

Phil Donahue prywatnie

Gwiazdor telewizji przyszedł na świat w skromnej irlandzkiej rodzinie. Jego rodzice byli sprzedawcami. Donahue skończył studia i pod koniec lat 50. trafił do radia i telewizji. W 1958 r. ożenił się. Wkrótce został ojcem aż pięciorga dzieci. Niestety związek nie przetrwał i zakończył się rozwodem w 1975 r. Pięć lat później dziennikarz poślubił Marlo Thomas, aktorkę. Para nie doczekała się dzieci. Zakochani spędzili razem aż 44 lata.

Donahue zmarł 18 sierpnia 2024 r. otoczony bliskimi. Nie ujawniono przyczyny zgonu, wiadomo tylko, że 88-latek długo chorował.

