Jan Pietrzak ma 87 lat i budzi ogromne kontrowersje. Nie gryzł się w język. Te słowa wywołały burzę

Jan Pietrzak w rozmowie z "Super Expressem" wyjaśnił, co stało się pod przychodnią, w którą wjechał autem. 87-letni satyryk wyznał: - Zasłabłem za kierownicą. Pojechałem do ośrodka służby zdrowia, by zapisać się na wizytę lekarską. W Wilanowie, bo tu mieszkam. No i się zapisałem. A tu jakaś burza nadchodziła i jakiegoś zawrotu głowy dostałem, kiedy wsiadałem do samochodu. Coś się stało... Przestałem kontrolować sytuację, walnąłem w jakiś płotek. Nie ma żadnej szkody wielkiej, jestem ubezpieczony. Wszystko się wyjaśni.

- Takie coś nie wydarza mi się częściej. Jak na swoje lata to i tak jestem zdziwiony, że tak długo żyję na tym świecie. Mam 87 lat skończone i parę miesięcy, pracuję na 88. rok życia. Także źle nie jest jak na moje możliwości - podkreślił.

Jan Pietrzak na świeczniku - teraz przez wypadek, ale to nie pierwszy raz

Wypadek sprawił, że o Pietrzaku znów jest głośno. Znów, bo satyryk, mimo wieku mocno emerytalnego, wciąż występuje i pojawia się w mediach. Zazwyczaj głośno mówi to, co myśli, nie ukrywa poglądów i sympatii politycznych, nawet jeśli mogłyby być niewygodne. W grudniu 2023 r. mocno podpadł jednak i prawej, i lewej stronie politycznego sporu, choć przecież mówi się o nim jako o bardzie polskiej prawicy.

Jan Pietrzak i jego skandaliczna wypowiedź o migrantach

Jan Pietrzak ma prawicowe poglądy, bywa więc zapraszany do Telewizji Republika, gdzie może je wygłaszać na forum. Ale w grudniu zeszłego roku zbulwersował opinię publiczną - nawet tę prawicową. To, co powiedział, było za mocne.

- Mam okrutny żart z tymi emigrantami. Oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie. Mamy dużo baraków wybudowanych tu przez Niemców. I tam będziemy tych imigrantów, wpychanych nam nielegalnie przez Niemców... Nielegalni nie są ci ludzie, którzy uciekają do lepszego świata. Nielegalne są te władze, które ich wpuszczają. Czyli nielegalni są Niemcy. Ich hasło witające przybyszy było nielegalne. Było pozatraktatowe, było niezgodne z jakimikolwiek traktatami. To jest nielegalna działalność niemiecka. Powinniśmy się na to uczulić w nadchodzącym roku. Bo zdaje się, zaczynają nam na głowę wchodzić, a mnie to denerwuje - powiedział Pietrzak. Jego wypowiedź można znaleźć na platformie X.

Kara dla Pietrzaka? Pojawiły się skargi

Słowa Pietrzaka z grudnia 2023 r. wzbudziły ogromne emocje i spowodowały lawinę komentarzy. Sprawiły też, że sprawą zajął się Adam Bodnar, minister sprawiedliwości. W styczniu ruszyło postępowanie prokuratury, a do KRRiT zaczęły wpływać skargi. W sumie było ich aż 130. Żart Pietrzaka nikogo nie rozśmieszył.

Satyryk uniknął jednak kary. W marcu zakończono postępowanie w prokuraturze.

Jan Pietrzak nie stroni od skandali

W 2016 r. Pietrzak mówił o elektoracie jednego z posłów PO "wszy, mendy, gnidy, pluskwy...", a trzy lata później wyzwał posłankę Klaudię Jachirę i dodał, że ma "szlam w głowie". Z kolei w maju tego roku stwierdził, że ci, którzy nie wierzą w zamach (mowa o katastrofie smoleńskiej), mają "wyprane mózgi".

Raport - Konrad Dulkowski - PIETRZAK POWTARZA NARRACJE PIS?! OKRUTNY ŻART z imigrantów i obozów koncentracyjnych!