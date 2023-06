Agata Mróz spoczywa obok ukochanego Taty, ten napis wzrusza do łez. Tak teraz wygląda jej grób

Agata Mróz zmarła 15 lat temu. Wybitna siatkarka przegrała walkę ze straszną chorobą

W niedzielę, 4 czerwca mija 15 lat od śmierci Agaty Mróz-Olszewskiej. Tarnowianka była wręcz skazana na karierę sportową. Pasję do tej dziedziny życia zaszczepili jej rodzice: Ryszard oraz Lucyna. Zresztą nie tylko jej, ale również siostrze Agaty - Katarzynie, która też była siatkarką, a także bratu - Pawłowi, który zapisał się w pamięci kibiców koszykówki. Agata pierwsze kroki stawiała w klubie Tarnovia, ale jeszcze jako nastolatka opuściła rodzinne miasto, by rozwijać swój siatkarski talent. Do Tarnowa powróciła w ostatniej klasie liceum. Maturę zdała jako uczennica prestiżowego I LO. Wcześniej wykryto u niej pierwsze symptomy choroby - mielodysplazji szpiku. Miała wówczas 17 lat. Przełomem w jej karierze sportowej były Mistrzostwa Europy w 2003 roku. Wówczas narodziła się drużyna "Złotek" Andrzeja Niemczyka. Zespół, który w składzie miał między innymi: Agatę Mróz, Małgorzatę Glinkę, Katarzynę Skowrońską czy Magdalenę Śliwę, sięgnął po złoty medal. Udany turniej mocno wypromował Agatę Mróz i sprawił, że podpisała ona kontrakt z ekipą Stali Bielsko-Biała. Z tym zespołem tarnowianka sięgnęła później po Mistrzostwo Polski, a następnie wyjechała do Hiszpanii, gdzie reprezentowała barwy ekipy z Murcii. Była również w składzie reprezentacji Polski, która w 2005 roku obroniła Mistrzostwo Europy.

W 2007 roku choroba ponownie dała o sobie znać i zmusiła Agatę Mróz do przerwania kariery sportowej. Był to również ważny dla niej czas ze względów osobistych. 9 czerwca 2007 roku poślubiła Jacka Olszewskiego. Para doczekała się córki - Liliany, która przyszła na świat w kwietniu 2008 roku. Walcząca z białaczką Agata Mróz nie zdecydowała się na usunięcie ciąży, pomimo że lekarze ostrzegali ją przed możliwymi konsekwencjami takiej decyzji. Kilkadziesiąt dni po urodzeniu dziecka przeszła przeszczep szpiku kostnego. Niestety osłabiony organizm nie poradził sobie z powrotem do zdrowia. 26-latka zmarła w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu czternaście dni po przeszczepie. Bezpośrednią przyczyną jej śmierci była posocznica oraz wstrząs septyczny.

Tak teraz wygląda grób Agaty Mróz. Obok spoczywa jej Tata, napis wzrusza do łez

Pogrzeb Agaty Mróz-Olszewskiej odbył się 9 czerwca 2008 roku, czyli w pierwszą rocznicę jej ślubu z mężem Jackiem. Kondukt żałobny wyruszył na cmentarz w Tarnowie-Krzyżu po zakończeniu mszy świętej sprawowanej w kościele księży filipinów. To w tej świątyni Agata i Jacek dwanaście miesięcy wcześniej przysięgali sobie miłość, wierność oraz uczciwość trwającą aż do śmierci... Urna z prochami Agaty Mróz-Olszewskiej spoczęła w rodzinnym grobowcu. Na tablicy oprócz daty urodzin i śmierci widoczny jest wzruszający napis: "Najlepsi zawsze odchodzą pierwsi. Będą tam na nas czekać". W tym samym grobowcu spoczywa Tata Agaty Mróz. Ryszard Mróz zmarł w 2012 roku, niespełna cztery lata po śmierci córki. "Bóg tak chciał" - głosi napis na zniczach ustawionych na grobowcu...

