Dowbor i Koroniewska przechodzą do TVN?! "Konkurencja dla Cichopek i Kurzajewskiego"

Co za wiadomości!

Sama to potwierdziła

To była miłość?

Zmiany w "Dzień Dobry TVN"

Tydzień temu "Dzień Dobry TVN" pożegnało jedną z prowadzących - Annę Senkarę. Na jej miejsce, w parze z Sandrą Hajduk-Popińską (34 l.) widzom zaserwowano Mateusza Hładkiego (38 l.), który od lat robił boczne tematy do śniadaniówki. Jak udało nam się ustalić - to dopiero zapowiedź poważnych zmian! Otóż okazuje się, że niedawno "osierocony" Maciej Dowbor po rozmowach do "Pytania na śniadanie", z których nic nie wyszło, postanowił chwycić byka za rogi, wziąć pod rękę żonę i zawalczyć o inne terytorium.

Dowbor i Koroniewska w "Dzień Dobry TVN"

- Maciek i Asia pokazali w sieci, że mają ogromne grono fanów, którzy chcą ich oglądać - koniecznie w duecie. Poczucie humoru chwyciło i odnieśli sukces nawet poza telewizją, co teraz władze TVN chcą spróbować przełożyć na srebrny ekran. Nie jest tajemnicą, że postanowili się "dozbroić" przed startem śniadaniówki Polsatu - zdradza nasze źródło.

Zobacz również: Nowa kumpela ujawniła, jacy naprawdę są Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Już ich dobrze poznała

W "Halo tu Polsat" największą gwiazdorską parą będą Kasia Cichopek (41 l.) i Maciej Kurzajewski (51 l.), "Dowbory" mają być odpowiedzią TVN. Według informacji "Super Expressu" Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska są na finiszu rozmów z największą konkurencją poprzedniego pracodawcy. - Wcześniej Maciej był na rozmowach w TVP, gdzie od niedawna pracuje jego mama. Nie dogadał się jednak ze stacją, za to w TVN poszło gładko - dodaje nasz informator.

Ponoć po odejściu z Polsatu był nawet pomysł, by Maciej Dowbor prowadził "Pytanie na Śniadanie" w duecie z mamą, Katarzyną Dowbor. Według naszych informacji Maciej był na rozmowach w TVP, ale spełzły na niczym.

Maciej Dowbor odszedł z Polsatu po 20 latach

Maciej Dowbor w ostatnich latach prowadził "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i liczne koncerty organizowane przez Polsat, w tym Sylwestry i Festiwal w Sopocie.

Do Polsatu trafił w 2005 roku i prowadził reality-show "Granice Strachu". W późniejszych latach był też prowadzącym "Celebrity Splash!", "Got to Dance. Tylko Taniec!" czy magazyn "Się Kręci!".

Maciej Dowbor odchodzi z Polsatu. Ludzie załamani. Błyskawiczna reakcja stacji! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.