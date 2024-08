Doda w Grecji. Ależ ona ma figurę! Stanęła tyłem, no i się zaczęło

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski po latach pracy w TVP zadecydowali się zasilić telewizję Polsat. Z dwójką prezenterów wiązane są wielkie nadzieje. Edward Miszczak w rozmowie z "Super Expressem" zachwycał się Kasią Cichopek, która przecież już kiedyś była gwiazdą Polsatu. - Pamięć o Kasi na korytarzach Polsatu jest ciągle żywa i mocna, więc wróciła do domu - mówił nam dyrektor programowy stacji, nawiązując do legendarnego programu "Sexi mama". Aktorka znana przede wszystkim z serialu "M jak miłość" poza śniadaniówką prowadzić będzie także oryginalny program randkowy. - Mamy bardzo fajny format "Moja mama i twój tata", gdzie dorośli ludzie idą ze sobą na randkę ze zgodą swoich dzieci. To jest obłędne. Kasia Cichopek to świetnie prowadzi – ekscytował się Edward Miszczak. Program "Halo, to Polsat" poza duetem Cichopek - Kurzajewski prowadzić będą pary Paulina Sykut-Jeżyna - Krzysztof Ibisz i Agnieszka Hyży - Maciej Rock. Między ekipą czuć pozytywną energię. Nowa kumpela "Kurzopków" z Polsatu wygadała, jacy oni są naprawdę.

Paulina Sykut-Jeżyna o Kasi Cichopek i Macieju Kurzajewskim. "Mili, pozytywni ludzie"

Paulina Sykut-Jeżyna w rozmowie z portalem Shownews.pl nie kryła zadowolenia. - To jest bardzo fajne, że spotykają się ludzie, którzy się znają i lubią, bo dzięki temu jesteśmy w stanie stworzyć fajny team. Co prawda będziemy się w pracy raczej mijać, ale też jesteśmy połączeni w pary, więc myślę też, że w przyszłości będziemy się pewnie miksować - mówiła prezenterka. Nowa kumpela Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego z Polsatu już wcześniej poznała koleżankę i kolegę z pracy. Wypowiada się o nich w samych superlatywach. - Są bardzo fajni, mili, sympatyczni. Z Kasią wielokrotnie występowałam na scenie, a z Maćkiem chyba mi się nie zdarzyło, ale rozmawialiśmy poza sceną, nie w pracy, na jakimś evencie jeszcze dawno temu. Spotykamy się teraz na próbach. Bardzo mili, pozytywni ludzie, także to wielka przyjemność pracować z takimi - podkreśliła Paulina Sykut-Jeżyna.

