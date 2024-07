Halo, tu Polsat prowadzący: Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Maciej Rock, Agnieszka Hyży

Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna zostali we wtorkowy poranek (16 lipca) oficjalnie zaprezentowani jako prowadzący nową śniadaniówkę Polsatu "Halo, tu Polsat". - Halo tu Paulina Sykut-Jeżyna oraz Krzysztof Ibisz! To właśnie ten duet poprowadzi nowe pasmo poranne "halo tu polsat". Rozumieją się bez słów. Wspólnie byli gospodarzami największych wydarzeń muzycznych i kulturalnych telewizji Polsat. Jedno jest pewne! Będzie to najmłodszy duet prowadzących w naszej porankowej ekipie - czytamy w komunikacie opublikowanym na Instagramie. Chwilę później na profilu stacji Zygmunta Solorza-Żaka pojawił się drugi pilny komunikat, z którego dowiedzieliśmy się, jaki będzie następny duet prowadzący "Halo, tu Polsat". To kolejni telewizyjni wyjadacze. - Halo tu Agnieszka Hyży oraz Maciej Rock. To oni poprowadzą nowe pasmo poranne "halo tu polsat". Widzowie pamiętają ich z programu "Się kręci". Już nie możemy się doczekać, kiedy swoją energią zaczną budzić miliony Polaków! - piszą autorzy komunikatu.

Nina Terentiew chwaliła Krzysztofa Ibisza i Macieja Rocka

Jak widać Polsat stawia na sprawdzone twarze. Szczególnym uznaniem w stacji cieszą się Krzysztof Ibisz i Maciej Rock, o których bardzo pozytywnie wypowiadała się sama Nina Terentiew, czyli była dyrektor programowa Polsatu, a od 2023 roku - członek rady nadzorczej. - U mnie liczy się profesjonalizm i właściwie takie osoby pracują w Polsacie - podkreśliła "Caryca telewizji" w rozmowie z Pomponikiem. - Bo jeżeli sobie powiemy o, nie wiem, Krzyśku Ibiszu, o Maćku Dowborze, o Maćku Rocku - to są zawodowcy, więc praca z nimi to przyjemność i to, co widzowie lubią. To zawodowcy, którzy wiedzą, co robią, po co robią i są lubiani - oceniła Nina Terntiew. Z wymienionej trójki z telewizją Polsat rozstał się już Maciej Dowbor. Na szczęście Krzysztof Ibisz i Maciej Rock nadal są filarami stacji Zygmunta Solorza-Żaka. Przed nimi kolejne nowe wyzwania.

