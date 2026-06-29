Syn gwiazdy "Barw szczęścia" świętuje wielki sukces. Polecieli za ocean

Aleksandra Nieśpielak zaczynała karietę w latach 90-tych. Gwiazda znana m.in. z "Barw szczęścia", "Złotopolskich", czy "Długu" na początku związała się z rezyserem Władysławem Pasikowskim. Później modelka i aktorka poznała Macieja Kubiaka, z którym doczekała się dwóch synów, 28-letniego Mateusza i 18-letniego Antoniego (ur. 2008).

"Lekko nie było!"

I właśnie młodszy z synów Aleksandry Nieśpielak i Macieja Kubiaka świętuje swój wielki sukces, a mama pęka z dumy! Wszystko wydarzyło się za oceanem!

Dotrwaliśmy! Gratuluję Synku! Lekko nie było! Sam na końcu świata z bratem doglądającym i mamą dolatującą między spektaklami. Czy warto było? Ilość doświadczeń i nowi przyjaciele- bezcenne. Praca w Beverly Hills, którą sam znalazłeś zaimponowała nam wszystkim. Samodzielność to wysiłek, ale samodzielni jesteśmy już od bardzo dawna.Kolejny etap! Kolejne lekcje dla nas obojga! I powrót do domu po wykonanym zadaniu! Nowy rozdział wchodzenia w dorosłość przed Tobą Najważniejsze by w zgodzie ze sobą.Z wiarą! Powodzenia!

Samotna, męska wyprawa syna Nieśpielak

Gwiazda "Barw szczęścia" Z najmłodszym synem często jeździła, jeszcze w Polsce na wakacje. Z jej opisów w mediach społecznościowych wynikało, że były to samotne, męskie wyjazdy.

Ostatecznie, jak widać Antoni na najdłuższą samotną, męską wyprawę wybrał się sam. Czy 18-latek zamierza wrocić do Polski? Na razie nie ujawnia swoich planów w tym zakresie.

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