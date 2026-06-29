Syn gwiazdy "Barw szczęścia" świętuje wielki sukces. Polecieli za ocean

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-06-29 16:56

Młodszy syn Aleksandry Nieśpielak to już dorosły mężczyzna! Przystojny 18-latek właśnie odniósł wielki sukces, którym pochwaliła na swoim profilu na Facebooku słynna mama. Okazuje się, że 18-latek właśnie osiągnał sukces za oceanem!

Aleksandra Nieśpielak zaczynała karietę w latach 90-tych. Gwiazda znana m.in. z "Barw szczęścia", "Złotopolskich", czy "Długu" na początku związała się z rezyserem Władysławem Pasikowskim. Później modelka i aktorka poznała Macieja Kubiaka, z którym doczekała się dwóch synów, 28-letniego Mateusza i 18-letniego Antoniego (ur. 2008).

"Lekko nie było!"

I właśnie młodszy z synów Aleksandry Nieśpielak i Macieja Kubiaka świętuje swój wielki sukces, a mama pęka z dumy! Wszystko wydarzyło się za oceanem!

Dotrwaliśmy! Gratuluję Synku! Lekko nie było! Sam na końcu świata z bratem doglądającym i mamą dolatującą między spektaklami. Czy warto było? Ilość doświadczeń i nowi przyjaciele- bezcenne. Praca w Beverly Hills, którą sam znalazłeś zaimponowała nam wszystkim. Samodzielność to wysiłek, ale samodzielni jesteśmy już od bardzo dawna.Kolejny etap! Kolejne lekcje dla nas obojga! I powrót do domu po wykonanym zadaniu! Nowy rozdział wchodzenia w dorosłość przed Tobą Najważniejsze by w zgodzie ze sobą.Z wiarą! Powodzenia!

Samotna, męska wyprawa syna Nieśpielak

Gwiazda "Barw szczęścia" Z najmłodszym synem często jeździła, jeszcze w Polsce na wakacje. Z jej opisów w mediach społecznościowych wynikało, że były to samotne, męskie wyjazdy.

Ostatecznie, jak widać Antoni na najdłuższą samotną, męską wyprawę wybrał się sam. Czy 18-latek zamierza wrocić do Polski? Na razie nie ujawnia swoich planów w tym zakresie. 

Zobacz też: Joanna Racewicz nie może się oderwać od ukochanego na nocnej imprezie. Co za czułości!

Aleksandra Nieśpielak w okularach przeciwsłonecznych, trzymająca rękę na włosach, z torebką i identyfikatorem na szyi, z wstawką z jej synem w stroju absolwenta; o sukcesie syna aktorki przeczytasz na naszym portalu.
Galeria zdjęć 60
Sebastian Fabijański szczerze o ojcostwie. Zdradził kulisy opieki nad synem
Sonda
Czy interesują cię marki założone przez gwiazdy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BARWY SZCZĘŚCIA
ALEKSANDRA NIEŚPIELAK