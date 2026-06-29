Fanka Dawida Podsiadły wytatuowała sobie jego rysunek. Artysta zareagował na jej pomysł

Dawid Podsiadło narysował tatuaż dla fanki

Dawid Podsiadło bez wątpienia należy do czołówki najbardziej uznanych muzyków w naszym kraju. Z tego powodu może pochwalić się bardzo lojalnym gronem wielbicieli. Wiele z tych osób jest pod ogromnym wrażeniem jego twórczości, a do nich zalicza się Hanka, która poprzez platformę TikTok zaprezentowała tatuaż bazujący na szkicu autorstwa artysty. Fanka przyszła na wydarzenie z transparentem, na którym poprosiła o stworzenie projektu. Gwiazdor przystał na tę prośbę, tworząc na papierze rysunek, który następnie trafił do rąk Hanki dzięki pracownikom ochrony. Mimo że szkic nie przypominał arcydzieła, dziewczyna bez wahania udała się do profesjonalnego salonu. Gotowym efektem podzieliła się w sieci.

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Reakcja Dawida Podsiadły na tatuaż na koncercie

Wiadomość o realizacji nietypowego wzoru bardzo szybko dotarła do samego piosenkarza! Dawid Podsiadło postanowił wspomnieć o tym fakcie podczas swojego występu na arenie PGE Narodowy w trakcie trasy Obrotowy Tour 2026. Muzyk nie krył swojego zdziwienia, że Hanka faktycznie zrealizowała ten pomysł, i jednocześnie ostrzegł innych fanów przed takimi decyzjami. „Nie niszczcie sobie skóry” – podsumował ze sceny. Zaznaczył również, że to dla niego ważna lekcja i w przyszłości zrezygnuje z takich akcji, głównie dlatego, że spotyka się z rosnącym zainteresowaniem i po prostu nie starczy mu czasu. Naturalnie te słowa padły w bardzo swobodnym tonie. Piosenkarz słynie przecież ze świetnego poczucia humoru.

Zakończenie trasy Obrotowy Tour 2026

Muzyk oficjalnie zamknął trasę koncertową Obrotowy Tour 2026. Dwa decydujące koncerty zorganizowano na obiekcie PGE Narodowy w stolicy. W trakcie widowisk wykonawca zaprezentował swoje najsłynniejsze utwory oraz przedstawił dwa kawałki promujące nowy krążek. Towarzyszyli mu również wyjątkowi goście, w tym Daria Zawiałow, Pezet, Kaśka Sochacka, Zalewski czy Daniel Godson.