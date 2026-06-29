Tragiczny wypadek czterech ciężarówek na autostradzie A4. Jeden kierowca nie żyje

Około godziny 7:30 w poniedziałek na śląskim odcinku autostrady A4 (dokładnie na 316,7 km) w pobliżu Gliwic zderzyły się cztery pojazdy ciężarowe jadące w stronę Wrocławia.

W zdarzeniu śmierć poniósł jeden z mężczyzn prowadzących samochody. Mimo błyskawicznej reakcji strażaków i wydobycia poszkodowanego z kabiny, jego życia nie zdołano uratować.

Zderzenie czterech ciężarówek na A4 w Gliwicach. Śmiertelny wypadek

Z informacji przekazanych przez gliwickich strażaków wynika, że zawiadomienie o karambolu ciężarówek na śląskiej autostradzie przyjęto dokładnie o wpół do ósmej rano. Kiedy wozy strażackie dotarły na 316. kilometr trasy A4 prowadzącej do Wrocławia, okazało się, że zderzyły się tam cztery ciężarówki. Każdą z nich jechał tylko kierowca. Trzem mężczyznom nic poważnego się nie stało i samodzielnie wyszli z aut, jednak czwarty był zakleszczony w całkowicie zniszczonym samochodzie.

Służby ratownicze z Gliwic błyskawicznie użyły ciężkiego sprzętu hydraulicznego, by rozciąć zgniecioną blachę i wyciągnąć kierowcę na zewnątrz. Mężczyzna trafił natychmiast w ręce ekipy pogotowia ratunkowego. Niestety, obrażenia okazały się na tyle poważne, że stwierdzono jego zgon na miejscu zdarzenia.

Postępowanie po tragicznym wypadku. Utrudnienia na A4

Oprócz ratowania życia, służby zajęły się również badaniem przyczyn tego śmiertelnego karambolu. Policjanci zabezpieczali wszystkie możliwe ślady, rozmawiali z osobami, które widziały zdarzenie, oraz gromadzili niezbędne dowody, by ustalić przebieg wypadku. W wyniku tych działań kierowcy musieli liczyć się z całkowitym zablokowaniem przejazdu autostradą w stronę stolicy Dolnego Śląska.

W działaniach udział wzięło łącznie 9 zastępów straży pożarnej – w tym zastępy z Komendy Miejskiej PSP w Zabrzu - przekazała Komenda Miejska PSP w Gliwicach.

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