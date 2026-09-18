Tak kibice Wisły Kraków bawili się na trybunach. Znajdź się na zdjęciach

Ponad 30 tysięcy gardeł wspierało Wisłę Kraków. Tak bawiły się trybuny przy Reymonta

Twierdza przy Reymonta nadal niezdobyta! W piątkowy (18 września) wieczór piłkarze Wisły Kraków podejmowali Śląsk Wrocław. W starciu beniaminków PKO BP Ekstraklasy lepsi okazali się podopieczni Mariusza Jopa. Po golu w doliczonym czasie gry, pokonali oni Wrocławian 2-1.

Wynik spotkania otworzył ulubieniec trybun Angel Rodado. Jednobramkowe prowadzenie Wisły utrzymało się do przerwy. W drugiej połowie Śląsk zdołał wyrównać. Na listę strzelców wpisał się Adam Ciućka. Ostatnie słowo należało jednak do gospodarzy. Zwycięstwo Wiśle dała bramka kapitana zespołu Alana Urygi. Tym samym Biała Gwiazda odniosła czwarte domowe zwycięstwo w sezonie. Przy Reymonta Wiślacy nie stracili jeszcze punktów.

Wisła Kraków: Marcel Łubik - Raoul Giger, Alan Uryga, Darijo Grujcic, Jakub Krzyżanowski - Elie Youan (69. Frederico Duarte), James Igbekeme, Kacper Duda, Julius Ertlthaler, Marko Bozić (83. Rafał Mikulec) - Angel Rodado.

Śląsk Wrocław: Karol Niemczycki – Jehor Macenko, Lamine Ba, Mariusz Malec – Alex Timossi Andersson (60. Marc Llinares), Jorge Yriarte (69. Eniss Shabani), Karol Linetty, Dorian Markowski (60. Adam Ciućka), Jan Jurcec - Ieltsin Camoes (83. Przemysław Banaszak), Malaly Dembele (83. Luka Marjanac).

Teraz przerwa reprezentacyjna. Kiedy kolejny mecz Wisły Kraków?

Dla Wisły Kraków mecz ze Śląskiem Wrocław był ostatnim przed przerwą reprezentacyjną. Początek sezonu Biała Gwiazda może uznać za udany. Piłkarze Mariusza Jopa w dziewięciu spotkaniach zgromadzili 17 punktów. Kolejny mecz w ramach rozgrywek PKO BP Ekstraklasy rozgrają dopiero 11 października. Będzie to bardzo prestiżowe starcie, ponieważ przy Łazienkowskiej zmierzą się z Legią Warszawa.

Na własny stadion Wiślacy wrócą 24 października, a ich rywalem będzie wówczas Raków Częstochowa.

Polecamy galerię ze zdjęciami kibiców z meczu Wisła Kraków - Śląsk Wrocław, którą dla "Super Expressu" przygotował przedstawiciel ART Service. Poszukajcie się na zdjęciach!

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