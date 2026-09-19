Namierzyli go w 24 godziny. 56-latek groził Donaldowi Tuskowi w sieci

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-19 22:07

Policjanci zatrzymali 56-latka z okolic Przemyśla po tym, jak miał opublikować w sieci nagranie z groźbami pod adresem Donalda Tuska. Mundurowi potrzebowali zaledwie doby, aby zidentyfikować i zatrzymać podejrzanego. Trwają dalsze czynności z jego udziałem. Nie podano, co dokładnie mówił na filmie jego autor.

Zamyślony premier Donald Tusk siedzi w sejmowej ławie. O zatrzymaniu mężczyzny, który mu groził, przeczytasz na SE.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express

Groził premierowi Donaldowi Tuskowi. Policja zatrzymała go dzień później

Podkarpacka policja poinformowała w sobotę o zatrzymaniu 56-letniego mieszkańca powiatu przemyskiego. Mężczyzna dzień wcześniej miał opublikować w mediach społecznościowych nagranie, na którym groził premierowi Donaldowi Tuskowi.

Policjanci zajęli się sprawą i zaczęli ustalać autora filmu. Jak wynika z komunikatu służb, działania szybko przyniosły efekt. Już następnego dnia funkcjonariusze ustalili, kim jest mężczyzna, a następnie go zatrzymali.

Policja na razie nie ujawniła, co dokładnie 56-latek mówił na nagraniu ani jakie groźby miał kierować pod adresem premiera. Nie poinformowano też, jakie zarzuty może usłyszeć. Wiadomo jedynie, że po zatrzymaniu prowadzone są z nim dalsze czynności.

Policja: w sieci nikt nie jest bezkarny

Podkarpacka policja odniosła się też do publikowania gróźb w internecie. „W sieci nikt nie jest bezkarny. Publikowanie w internecie treści zawierających groźby nie pozostaje bez konsekwencji” – podkreślili funkcjonariusze.

Policja zapewnia, że reaguje na podobne przypadki i podejmuje działania, by ustalić autorów takich materiałów. „Policjanci reagują na takie przypadki i podejmują zdecydowane działania zmierzające do ustalenia autorów tego typu materiałów oraz pociągnięcia ich do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami” – przekazano w komunikacie.

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