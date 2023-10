Wieża widokowa i wiatrak w Różance. Niezwykłe miejsce na mapie Podkarpacia

Wiatrak i wieża widokowa w Różance Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Różanka to wioska położona w gminie Wiśniowa na Podkarpaciu. Jeżeli zastanawiacie się, gdzie pojechać na weekend, a nie byliście jeszcze w tej miejscowości, warto nadrobić zaległości. Wieża widokowa i zabytkowy wiatrak znajdują się tuż obok siebie.

Różanka z zabytkowym wiatrakiem

Zacznijmy od wiatraka, bo to od niego wszystko się zaczęło. Zbudował go w 1947 roku Władysław Szaro. Został zachowany w doskonałym stanie jako jedyny z kilkudziesięciu podobnych w okolicy. Młyn używany był do początku lat 90. XX wieku. Jeśli będziecie mieć odrobinę szczęścia i spotkacie akurat pana Tadeusza Szaro, który jest obecnym właścicielem wiatraka, będziecie mogli usłyszeć wiele ciekawych opowieści, a także zajrzeć do jego wnętrza.

Lapidarium w Różance

Wieża widokowa i lapidarium w Różance

Tuż obok wybudowano wieżę widokową, z której rozpościera się wspaniały widok. Wieża posiada trzy tarasy. Ma wysokość około 14 metrów. Pod wieżą widokową wybudowano lapidarium, gdzie gromadzone są zabytkowe przedmioty związane z historią wsi. Od kilkudziesięciu lat eksponaty gromadzi wspomniany wcześniej Tadeusz Szaro, który o każdym z przedmiotów potrafi opowiedzieć porywającą historię.