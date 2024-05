i Autor: Shutterstock

Ślub i wesele

Zapłacili za wesele ponad 170 tys. zł. Goście zaczęli wychodzić z przyjęcia po 15 minutach. Panna młoda nie wytrzymała

Ta para młoda zapamięta swoje wesele do końca życia i zapewne nie będzie to miłe wspomnienie. Na organizację przyjęcia wydali ponad 170 tysięcy złotych i liczyli, że będzie ono spełnieniem marzeń. Jednak zawiedli goście. Nie dość, że spora część zaproszonych osób poinformowała o swojej nieobecności niemal w ostatniej chwili, to goście, którzy się pojawili, wyszli z wesele już po 15 minutach. Panna młoda nie wytrzymała i opisała co czuje w mediach społecznościowych.