Wypadek, awaria, kradzież auta? Nie uwierzysz, jak może Ci pomóc Assistance

Kiedy nagle coś rujnuje plany

Samochód jest i pozostaje ulubionym środkiem transportu Polaków. Zalety to: indywidualne planowanie trasy, elastyczność, możliwość zabrania większej ilości bagażu oraz stała mobilność.

Jednak nie zawsze wszystko przebiega zgodnie z planem. Powszechną niedogodnością są korki , ale to tylko jeden z wielu problemów, z jakimi możesz spotkać się podczas codziennych dojazdów, jak i dłuższych tras. Niezależnie od tego, jak dobrze przygotowany jesteś do wyjazdu, zawsze istnieje ryzyko, że coś pójdzie nie tak.

Awaria samochodu to stres i stracony czas. Bez odpowiedniego zabezpieczenia unieruchomione auto daleko od domu, na przykład za granicą, może oznaczać też duże niezaplanowane wydatki. W przypadku poważnej awarii konieczna jest laweta, a ta może kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Do tego trzeba zatroszczyć się o miejsce na nocleg czy wynajęcie samochodu. Niechciane koszty mnożą się błyskawicznie.

Pomocny dodatek do OC

Na szczęście istnieje dobre i tanie rozwiązanie: Auto Assistance w LINK4. Ubezpieczenie stanowi dodatek do Pakietu OC lub OC i AC, dając wiele praktycznych korzyści.

Już sam Pakiet OC, oferowany wraz z Programem Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony, w razie wypadku na terenie całego kraju zapewnia wiele dodatkowych korzyści. Możesz liczyć z nim m.in. na holowanie do 100 km uszkodzonego auta. Dodatkowo, przez okres 3 dni otrzymasz samochód zastępczy, również kiedy dojdzie do kradzieży. Ale co w sytuacji, gdy przytrafi się awaria? Wtedy potrzebujesz ubezpieczenia Auto Assistance w LINK4.

Trzy warianty do wyboru

Auto Assistance obejmuje pomoc techniczną w przypadku uszkodzenia, kolizji drogowej i wypadku, awarii, jak również wandalizmu i kradzieży pojazdu. To ubezpieczenie dostępne jest w trzech wariantach: podstawowym, Auto Assistance Plus oraz Auto Assistance Komfort. W każdym z nich możesz liczyć na auto zastępcze w przypadku kradzieży lub wypadku. Dodatkowo w Auto Assistance Plus i Auto Assistance Komfort możesz otrzymać auto zastępcze odpowiednio na 3 lub 5 dni (w przypadku awarii).

Holowanie auta w razie awarii

Jeśli naprawa na miejscu nie będzie możliwa, możesz liczyć na holowanie pojazdu. W kraju ten limit już w podstawowym wariancie wynosi 500 km, natomiast przy najwyższym wariancie – Assistance Komfort, w Polsce nie ma limitów odległości holowania, a w Europie wynosi aż 750 km. Uwaga: holowanie Assistance musi zostać zorganizowane przez LINK4.

Jeszcze więcej korzyści

Może się zdarzyć, że odholowane auto musi pozostać w warsztacie do następnego dnia lub dłużej, a dystans do domu przekracza 20 km. W takiej sytuacji możesz liczyć, wraz z pasażerami, na transport do hotelu dwu- lub trzygwiazdkowego i nocleg wraz ze śniadaniem, jeśli jest wliczone w cenę. W pakiecie Komfort to nawet 5 dób.

Auto Assistance w LINK4 to także m.in.

transport lub opieka nad zwierzętami, jeżeli jesteś ich jedynym opiekunem na miejscu zdarzenia i zostaniesz przewieziony do szpitala,

opieka nad dziećmi, jeżeli jesteś ich jedynym opiekunem na miejscu zdarzenia i znajdziesz się w szpitalu,

pokrycie kosztów parkowania do 3 dni,

wizytę bliskiej osoby w szpitalu oraz jej zakwaterowanie w hotelu **/***, jeżeli takie będzie zalecenie lekarzy,

transport do miejsca zamieszkania ze szpitala w sytuacji, gdy hospitalizacja trwa minimum 5 dni,

złomowanie pojazdu

Jak kupić ubezpieczenie?

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem Pakietu OC albo Pakietu OC/AC wraz z wybranym wariantem Auto Assistance.

Na stronie internetowej link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator OC, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z doradcą pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.