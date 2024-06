Rosną kary za brak OC! Zmiana już od lipca

To po prostu trzeba zobaczyć!

Nie ma co liczyć na wyrozumiałość ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), który ściga niesolidnych kierowców. Systemy UGG automatycznie monitorują ważność umów ubezpieczenia i wyłapują tych, którzy zapomnieli o przedłużeniu umowy lub celowo unikają jej zawarcia. Dodatkowo OC jest sprawdzane niemal podczas każdej kontroli drogowej przez policję, Straż Graniczną oraz funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego.

Uwaga na nowe stawki

Wyższe stawki kar za brak ubezpieczenia komunikacyjnego wynikają z podniesienia minimalnego wynagrodzenia, które od 1 lipca 2024 roku wzrośnie do 4300 zł brutto. To właśnie od tej kwoty naliczana jest wysokość mandatu. Dokładna jego wysokość zależy od kategorii pojazdu oraz czasu, przez jaki trwała przerwa w OC . I tak, od 1 lipca 2024 r. stawki dla samochodów osobowych prezentują się następująco:

brak OC do 3 dni: 1720 zł (20% pełnej opłaty)

brak OC od 4 do 14 dni: 4300 zł (50% pełnej opłaty)

brak OC powyżej 14 dni: 8600 zł (100% opłaty)

Dla motocykli nowa maksymalna kara wynosi 1430 zł, a dla ciężarówek i autobusów grzywna od 1 lipca sięga aż 12 900 zł!

Pomimo surowych konsekwencji, w Polsce nadal nie brakuje kierowców jeżdżących bez ważnego ubezpieczenia OC. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny tylko w zeszłym roku ujawnił aż 350 tysięcy takich przypadków!*

Brak OC: typowe błędy

Brak ubezpieczenia OC niekoniecznie musi wynikać z celowego zaniechania. Często to efekt prostego błędu. Fundusz Gwarancyjny wyróżnia trzy najczęstsze sytuacje, które mogą doprowadzić do tak niebezpiecznego stanu rzeczy:

1. Przejęcie ubezpieczenia od poprzedniego właściciela auta wymaga uważności – polisa ma swoją datę ważności, po której musisz mieć własne OC.

2. Nie zakładaj, że polisa odnowi się automatycznie. Opóźnienia w płatnościach mogą spowodować jej wygaśnięcie.

3. Ubezpieczenie jest wymagane nawet dla nieużywanych lub uszkodzonych pojazdów, jeśli są zarejestrowane.

Pamiętaj, brak OC komunikacyjnego w razie wypadku sprawia, że za szkody wyrządzone osobom trzecim odpowiadasz pełną kwotą, co może być niezwykle kosztowne. I nie chodzi tu tylko o uszkodzenie czyjegoś auta, ale też o ewentualny uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego, co w konsekwencji może się łączyć z koniecznością pokrycia kosztów renty przez lata, nawet do końca życia.

Pakiet OC od LINK4

Ubezpieczenie OC to absolutna konieczność, ale warto wybrać takie, które łączy się z dodatkowymi korzyściami dla ubezpieczonego. Pakiet OC w LINK4 oferowany jest wraz z Programem Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony.

W ramach Pakietu OC w przypadku kolizji lub wypadku, możesz liczyć na pomoc drogową i holowanie do 100 km. Gdy potrzebna będzie drobna naprawa na miejscu zdarzenia, firma zorganizuje ją i pokryje koszty do 400 zł. Dodatkowo, w LINK4 otrzymasz samochód zastępczy na 3 dni, zarówno po uszkodzeniu pojazdu w wypadku, jak i w sytuacji jego utraty w wyniku kradzieży.

Uszkodzona opona? LINK4 sprowadzi pomoc

Nie pozostaniesz także bez pomocy w kłopotliwej sytuacji związanej z przebiciem opony. Samodzielna wymiana koła może być wyzwaniem, ale z Pakietem OC w LINK4 nie musisz się tym martwić. Wystarczy, że skontaktujesz się z infolinią ubezpieczyciela i podasz swoją lokalizację, a wskazany przez nas fachowiec przyjedzie na miejsce zdarzenia i zajmie się wymianą uszkodzonej opony na koło zapasowe, które znajduje się w wyposażeniu pojazdu. Jeśli naprawa lub wymiana opony na miejscu nie będzie możliwa, auto zostanie odholowane do warsztatu i tam opona zostanie naprawiona.

Rozszerz swoją ochronę

W LINK4 swoją ochronę OC można łatwo rozszerzyć także o dodatkowe ubezpieczenia, które dają jeszcze większe poczucia bezpieczeństwa.

Auto Assistance to pomoc w sytuacjach awaryjnych i holowanie w całej Europie. Już podstawowa opcja tego ubezpieczenia zapewnia lawetę do 500 km. Do OC możesz dodać ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), W przypadku uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem związanym z Twoim samochodem możesz otrzymać świadczenie pieniężne.

Tak kupisz ubezpieczenie w LINK4

W LINK4 możesz nie tylko w bardzo łatwy sposób skomponować zestaw ubezpieczeniowy, ale również rozłożyć składkę nawet na 4 raty.

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem wybranego pakietu OC lub OC+AC.

Na stronie www.link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem, współpracującym z LINK4.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziesz w OWU na stronie www.link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.

*Więcej na ten temat przeczytasz na stronie UFG.pl