Jak zarejestrować samochód sprowadzony z zagranicy?

Co zrobić przed wizytą w Wydziale Komunikacji?

Zanim udasz się do Wydziału Komunikacji w celu rejestracji auta sprowadzonego z zagranicy, warto dopełnić pozostałych formalności. Jeżeli samochód nie posiada aktualnego badania technicznego, to należy je przeprowadzić. Ponadto niezbędne jest przetłumaczenie umowy kupna/sprzedaży na język polski, które będzie poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli sprowadzasz auto spoza krajów należących do Unii Europejskiej lub EFTA, to dodatkowo musisz przetłumaczyć dowód rejestracyjny i kartę pojazdu[1].

Ile masz czasu na rejestrację samochodu sprowadzonego do Polski?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel ma dokładnie 30 dni na rejestrację samochodu sprowadzonego do Polski z zagranicy. W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, termin ten wydłużany jest do 60 dni. Przekroczenie tego czasu skutkuje nałożeniem kary w wysokości 1000 złotych[2]. Po upłynięciu 180 dni, kara wzrasta do 2000 złotych, dlatego warto mieć to na uwadze i sprawnie przystąpić od rejestracji auta sprowadzonego z zagranicy.

Jakich dokumentów potrzebujesz do rejestracji auta sprowadzonego z zagranicy?

Przed rejestracją samochodu sprowadzonego z zagranicy musisz przygotować niezbędne dokumenty. Dzięki temu cały proces przebiegnie sprawnie, a Ty unikniesz potrzeby poprawiania wniosku. Procedura wyrobienia stałego dowodu rejestracyjnego trwa do trzech tygodni.

Podstawowe dokumenty, które należy mieć ze sobą w Wydziale Komunikacji, to:

poprawnie wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu;

stary dowód rejestracyjny samochodu;

karta pojazdu (jeżeli była wydana);

dowód własności pojazdu (przetłumaczona na język polski umowa kupna/sprzedaży lub faktura poświadczająca dokonanie zakupu);

dotychczasowe tablice rejestracyjne (jeżeli są);

dokument potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu w innym kraju;

potwierdzenie opłacenia akcyzy lub dokument zwalniający z takiego obowiązku;

potwierdzenie wniesienie opłat rejestracyjnych.

Z jakimi kosztami rejestracji musisz się liczyć?

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy wiąże się z koniecznością uiszczenia stosowanych opłat. Podstawową jest akcyza[3], która wyliczana jest indywidualnie w zależności od pojemności silnika pojazdu i jest to:

18,6% wartości pojazdu dla aut z silnikami o pojemności większej niż 2000 cm3;3,1% wartości pojazdu dla aut z silnikami o pojemności mniejszej niż 2000 cm3.

W określonych przypadkach nowy właściciel jest zwolniony z konieczności zapłaty akcyzy. Dodatkowo w Wydziale Komunikacji ponosi się takie koszty jak:

opłata za wydanie tablic rejestracyjnych - 80 zł;opłata komunikacyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego - 54 zł;opłata za wydanie pozwolenia czasowego - 13,50 zł;opłata za wydanie nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł;opłaty ewidencyjne - 1,50 zł.

Jeżeli zdecydujesz się na wyrobienie tzw. tablic indywidualnych, to należy doliczyć do tego 1000 złotych.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Posiadacz auta sprowadzonego z zagranicy, tak samo jak w przypadku pojazdów rejestrowanych już wcześniej w Polsce, ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC. Bez tego nie można włączyć się do ruchu drogowego.

Ofertę na ubezpieczenie samochodu przygotowało towarzystwo ubezpieczeniowe LINK4.

Sprawdź ofertę na stronie link4.pl i skorzystaj z kalkulatora OC AC online, by w kilka minut poznać wysokość swojej składki. Możesz też zadzwonić pod numer telefonu 22 444 44 23 lub spotkać się osobiście z agentem współpracującym z LINK4.

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl.

Materiał powstał przy współpracy z LINK4.

[1] https://www.gov.pl/web/gov/zarejestruj-pojazd

[2] https://samorzad.gov.pl/web/powiat-polkowicki/kary-administracyjne-oraz-zmiany-w-przepisach

[3] https://www.podatki.gov.pl/akcyza/stawki-podatkowe/