Znaczenie złota w rezerwach kraju

Narodowy Bank Polski pod kierownictwem prof. Adama Glapińskiego mierzył się z wieloma różnymi wyzwaniami – pandemią Covid-19, inflacją, zadłużeniem w strefie euro, kryzysem energetycznym i wojną w Ukrainie. Dzięki właściwej reakcji polityki pieniężnej na szoki makroekonomiczne udało się wyjść na prostą. Ponadto NBP sukcesywnie zwiększał zasoby złota, które wynoszą już 480 ton, co wzmacnia bezpieczeństwo finansowe Polski.

NBP w obliczu kryzysów

Ostatnie dekady to ciąg kryzysów – pandemicznego, finansowego i energetycznego. Jednak szybka, elastyczna i zdecydowana reakcja polityki pieniężnej, tj. jej poluzowanie, pozwoliła zminimalizować ekonomiczne skutki tych zdarzeń, w szczególności w czasie pandemii Covid-19. Podjęte działania sprawiły, że spadek PKB był stosunkowo niewielki (2020 r.). Późniejsze działania banku centralnego pozwoliły znacząco obniżyć inflację, ograniczając również koszty dezinflacji dla gospodarki Polski. Mimo wielu potężnych szoków ekonomicznych poziom bezrobocia w naszym kraju jest jednym z najniższych wśród krajów Unii Europejskiej. To pokazuje, że polityka pieniężna NBP w ostatnich latach była skuteczna i podobnie jak własna waluta, stanowiła o stabilnym rozwoju gospodarczym kraju i jego bezpieczeństwie.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj publikację pt.: „Narodowy Bank Polski w czasie megaszoków ekonomicznych po pandemii i w kryzysie energetycznym – historia sukcesu” dostępną na stronie www.nbp.pl/zloto-nbp/ (w wersji polskiej lub angielskiej).

Strategiczna rola złota

Złoto to trwały i praktycznie niezniszczalny kruszec. Jest kluczowym elementem aktywów rezerwowych NBP – obok walut, obligacji skarbowych i lokat, które zwiększają bezpieczeństwo finansowe kraju. Złoto wyróżnia się jednak tym, że w długim okresie zazwyczaj nie traci na wartości –przeciwnie, jego cena rośnie zwłaszcza w czasach podwyższonego ryzyka kryzysu finansowego czy politycznego. Ponadto złoto nie jest zobowiązaniem wobec jakiejkolwiek instytucji i jest wolne od ryzyka kredytowego.

Większe rezerwy, większa wiarygodność

W 1996 r. Polska miała zaledwie 14 ton złota. Przed 2017 r. zasoby złota wzrosły do ok. 102 ton. W 2018 r. NBP dysponował już ok. 128 tonami kruszcu, a w kolejnym roku zwiększył jego zasób do 228 ton. Na przełomie lat 2023/2024 rezerwy złota wzrosły do ok. 358,7 tony. Dziś centralny bank Polski dysponuje 480 tonami złota, którego udział w oficjalnych aktywach rezerwowych NBP wynosi 19 proc. Dla porównania, w 2017 r. złoty kruszec stanowił jedynie 3 proc. rezerw NBP. W latach 2019–2022 utrzymywał się na poziomie ok. 8 proc., a w kolejnych latach systematycznie się zwiększał – w 2023 r. wynosił 12 proc., w 2024 r. – 16 proc.

Znaczące zasoby złota zwiększają wiarygodność Polski na arenie międzynarodowej, a jednocześnie wzmacniają pozycję banku centralnego w globalnym systemie finansowym.