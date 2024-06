i Autor: materiały prasowe

EURO 2024 r.

Żubr typuje wynik meczu Polski z Holandią

Żubr Polon, mądre i dostojne zwierzę z warszawskiego zoo, nie może się mylić – w pierwszym meczu w fazie grupowej EURO 2024 r. Polacy rozłożą Holandię na łopatki. Mecz zostanie rozegrany w niedzielę, 16 czerwca. Jesteśmy przekonani, że żubr ma rację, bo ochoczo zabrał się do typowania, choć miał prawo odwrócić się do przedstawicieli Banku Pekao ogonem. Był przecież leniwy poranek, a król puszczy nie jadł jeszcze śniadania. Wiadomo – jak żubr głodny, to zły. Jednak i żubrowi udzieliły się piłkarskie emocje – chętnie odpowiedział na najważniejsze dla kibiców pytanie: kto wygra. Wybrał barwy biało-czerwone.

Przed Polonem położono trzy kupki siana pofarbowane specjalnymi, bezpiecznymi barwnikami spożywczymi, na których zostały odpowiednio namalowane: flaga Polski, flaga Holandii oraz znak remisu. Żubr podumał, poskrobał kopytem, popatrzył w niebo i ruszył wprost do biało-czerwonej kupki siana. Przedstawiciele Banku Pekao, dla których Żubr jest ważnym symbolem znajdującym się w ich logo, aż podskoczyli z radości i mocno zacisnęli kciuki, by wróżba Polona się spełniła, a Polacy wyszli z grupy. W typowaniach Polska - Holandia przeważają głosy stawiające na zwycięstwo „Oranjes". Żubr jednak wie, że Biało-Czerwoni udowodnili w 2022 r., że potrafią podjąć walkę z tym mocnym rywalem. To właśnie wtedy, na meczu wyjazdowym zremisowali 2:2, pokazując swoją determinację. Tym razem także stawia na naszą drużynę. - Myślę, że nasz sympatyczny podopieczny żubr Polon ma doskonałą intuicję co do wyniku tego meczu. Jeśli prognoza naszego żubra się sprawdzi, nasza reprezentacja z pewnością zyska dodatkowe wsparcie i motywację do osiągnięcia sukcesu. Wtedy łatwiej będzie mierzyć się z przeciwnikami w kolejnych meczach – mówi Robert Sochacki, członek Rady Nadzorczej, wykonujący obowiązki wiceprezesa zarządu Banku Pekao S.A. – Ostateczny wynik tego meczu zależy od formy i dyspozycji Biało-Czerwonych, jak również od rywali, z którymi przyjdzie im się zmierzyć. Polska kadra ma jednak potencjał i umiejętności, by osiągnąć solidny rezultat na Euro 2024. Jestem pewien, że da z siebie wszystko. Trzymam mocno kciuki! – dodaje. i Autor: materiały prasowe Bank Pekao od lat konsekwentnie angażuje się w ochronę polskich żubrów. Jest sponsorem i partnerem Białowieskiego Parku Narodowego. Dzięki przekazanym środkom park pokrywa część wydatków przeznaczanych na opiekę i monitorowanie żubrów, rozwój populacji czy zakup karmy na zimę. Dzięki otrzymanemu wsparciu możliwa była także modernizacja Rezerwatu Pokazowego Żubrów – najczęściej odwiedzanego obiektu turystycznego na terenie parku – oraz doposażenie pawilonu, który jest jego częścią. Bank wspiera także działalność innych placówek, które zapewniają opiekę nad żubrami, w tym między innymi Pokazową Zagrodę Żubrów w Pszczynie czy działającą przy Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym Fundację Panda, która pomaga w opiece nad stadem stołecznych żubrów, do którego należy typujący wynik meczu Żubr Polon.