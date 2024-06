To po prostu trzeba zobaczyć!

Tatrzańskie Archiwum Planety Ziemia

Położone u wylotu Doliny Kościeliskiej w Kościelisku. Odsłoni tajemnice Tatr. Kilka sal wypełnionych jest unikalnymi i zaskakującymi zbiorami oraz interaktywnymi instalacjami. Dowiemy się tu o historii powstawania Tatr, a z nią o dziejach naszej planety i nas samych. Zwiedzający mogą obejrzeć tu z bliska między innymi naturalnej wielkości dinozaura czy niedźwiedzia jaskiniowego.

Archiwum w całości umieszczone jest pod ziemią. Powstawało w parku narodowym, więc budynek nie mógł zakłócać naturalnego widoku.

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku

Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku Ekspozycja przedstawia wydarzenia jakie miały miejsce przed, w trakcie i po bitwie pod Grunwaldem (1410 r., Polacy i Litwini wygrali wówczas z Krzyżakami). Wystawa wprowadza w zagadnienia polityczne, gospodarcze i wojskowe. Zapoznamy się też ze stronami konfliktu, które brały udział w bitwie.

Co roku na Polach Grunwaldzkich odbywa się inscenizacja, upamiętniająca starcie na Polach Grunwaldzkich. W tym wyjątkowym widowisku bierze udział ponad 2 tys. rycerzy z Polski, Niemiec, Włoch, Francji, Finlandii, Czech, Słowacji, Węgier, Rosji, Białorusi, Ukrainy, a nawet Stanów Zjednoczonych. Starcie ogląda corocznie ponad 100 tys. widzów. W tym roku rekonstrukcja bitwy odbędzie w sobotę 13 lipca 2024 r.

Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza

Będąc w Szczecinie koniecznie trzeba odwiedzić gmach filharmonii (ul. Małopolska 48). Otrzymał on nagrodę Unii Europejskiej im. Miesa van der Rohe i został ogłoszony najładniejszym budynkiem w Europie. Nowa Filharmonia Szczecińska to sześciokondygnacyjny budynek, w tym dwupoziomowy podziemny parking. W obiekcie dominuje biel oraz kolory szary i złoty. W miejscu dzisiejszej filharmonii przed wojną znajdował się niemiecki Konzerthaus (sala koncertowa), zniszczony w trakcie alianckich nalotów na Szczecin podczas II wojny światowej. Obecny gmach zbudowany został na zasadzie połączonych ze sobą elementów - białych, krystalicznych pudełek ze spiczastymi dachami. Jeśli nie wybieramy się do Szczecina, można skusić się na wirtualny spacer po filharmonii szczecińskiej: spacer.filharmonia.szczecin.pl

Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon

To atrakcja, która zostanie otwarta dopiero 23 czerwca w Krakowie (ul. Izydora Stella-Sawickiego 26). Do obejrzenia będzie najważniejsza ekspozycja: „Człowiek i jego marzenia”. Składa się ona z ponad stu eksponatów, podejmujących tematy związane m.in. z biologią, funkcjonowaniem w społeczeństwie, odkrywaniem świata, przyrodą czy technologią.

W nowym obiekcie powstało aż 6 laboratoriów i pracowni edukacyjnych. Ruszą pod koniec czerwca. Mikroskopowanie w Laboratorium Przyrody, tworzenie obrazów w Pracowni Techniki, doświadczenia z powietrzem w Laboratorium Reakcji to pierwsze propozycje. 25 czerwca otwarta będzie wystawa o polskiej przyrodzie, która powstała z myślą o przedszkolakach.

EC1 Łódź

To zrewitalizowany i rozbudowany kompleks dawnej elektrociepłowni, który stał się siedzibą centrów zajmujących się nauką, sztuką, grami wideo i filmem (ul. Targowa 1/3). Jest tu Centrum Nauki i Techniki, Planetarium, Ulica Żywiołów, Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, Narodowe Centrum Kultury Filmowej. EC1 ma atrakcyjną ofertę dla uczniów i dla starszych odwiedzających.

Centrum Kulturalno- -Kongresowe Jordanki

To wielofunkcyjny obiekt położony w samym sercu Torunia. Można tu organizować nawet najśmielsze wydarzenia kulturalne oraz duże konferencje, kongresy i targi. Budynek ogromną salę koncertową oraz salę kameralną, które mogą być ze sobą połączone. Akustyka sali koncertowej może być modyfikowana dzięki użyciu mobilnych sufitów, zaś sala kameralna jest wyposażona w system kinowy 3D. Budynek zaprojektowany przez hiszpańskiego architekta Fernando Menisa swoim ceglanym wnętrzem nawiązuje do znajdującej się tuż obok toruńskiej starówki. Obiekt był wielokrotnie nagradzany – m.in. został m.in. uznany jednym z 7 Nowych Cudów Polski przez National Geographic.