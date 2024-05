Niedźwiedź gonił kobietę po ulicy! Polskie miasto w strachu

Chabrowa łąka na Podkarpaciu. Wszyscy zatrzymują się by ją sfotografować

i Autor: X.com/@jan_janek_

Szokujące wideo z Podkarpacia. Kobieta z psem uciekała przed niedźwiedziem na ulicy w Zagórzu

Niepokojące informacje o niedźwiedziach docierają do nas coraz częściej. Czy po prostu medialne zainteresowanie tematem zwiększyło się po wydarzeniach na Słowacji, gdzie kobieta zginęła podczas ucieczki przed niedźwiedziem, a parę osób zostało rannych, gdy drapieżnik biegał po ulicach Liptowskiego Mikulasza? A może faktycznie zwierzęta podchodzą coraz bliżej ludzkich siedzib i stwarzają większe zagrożenie, na przykład z powodu coraz większej zabudowy ich terenów? Jedno jest pewne - w Polsce wydarzyło się niedawno coś, co przypomina dramatyczne sceny na Słowacji. Do mediów społecznościowych trafiło wideo pochodzące prawdopodobnie z domowego monitoringu. Pokazuje kobietę uciekającą przed niedźwiedziem!

Kobieta uciekła na jedną z posesji. Po paru sekundach nadbiegł wielki niedźwiedź

Wszystko wydarzyło się w Zagórzu na Podkarpaciu niedaleko Leska. Już od miesięcy władze ostrzegały tam przed niedźwiedziem, który podchodzi blisko domów. Teraz drapieżnik wybiegł na ulice w biały dzień! Na filmie z 17 maja widzimy asfaltową ulicę pełną domów. Nagle nadbiega jakaś kobieta, chwyta swojego małego psa na ręce i wbiega za bramę jednej z posesji. Po paru sekundach ulicą nadbiega niedźwiedź! Zwierzę przebiega obok domu, gdzie schroniła się kobieta i pędzi dalej. Co na to władze lokalne? Jak podaje portal Nowiny24, chcą złapać zwierzę i założyć mu obrożę monitorującą. Gdy pojawi się znów blisko domów, będzie płoszone.

Sonda Czy widziałeś kiedyś na własne oczy niedźwiedzia, ale nie w zoo ani w internecie? Tak, w lesie Tak, wśród ludzkich siedzib Nie

Zagórz, ul. Chopina (podkarpackie ). W biały dzień niedźwiedź goni kobietę, są to okolice szkoły. Dostaje informacje i filmy od znajomych. Czy musi dojść do tragedii aby w końcu ktoś coś zrobił? pic.twitter.com/fB2XZQ8YTb— Janek 🇵🇱 (@jan_janek_) May 17, 2024

Quiz o Bieszczadach. Sprawdź swoją wiedzą na temat najwyższych podkarpackich gór Pytanie 1 z 7 W którym roku został utworzony Bieszczadzki Park Narodowy? 1963 1973 1970 Dalej