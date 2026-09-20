Zaskakujący pierwszy taniec Filipa Chajzera i Bianki. Para młoda postawiła na przebój z Eurowizji

Kasia Kowalska
2026-09-20 17:56

W Krakowie odbyła się ceremonia, o której mówiła cała Polska. W sobotę, 19 września, 41-letni Filip Chajzer wziął ślub z 20-letnią Bianką. Obyło się bez tłumu celebrytów i wielkiego, hucznego wesela – zamiast tego królowała skromność i grono najbliższych. Także pierwszy taniec nowożeńców odbiegał od standardów, opierając się na spontanicznej zabawie, a nie wyuczonym układzie. Poznaliśmy utwór, który towarzyszył im w tej wyjątkowej chwili.

Filip Chajzer i Bianka w tańcu weselnym. Obok drugie zdjęcie pary po ślubie w Krakowie. O szczegółach przeczytasz na SE.
Autor: /Art Service/ Instagram

Filip Chajzer i Bianka oficjalnie zostali małżeństwem. Mimo że uroczystość przebiegła w kameralnej atmosferze, z dala od błysku fleszy i znanych nazwisk, wydarzenie to przyciągnęło uwagę wielu Polaków, szczególnie tych śledzących na co dzień życie rodzimych gwiazd.

Ceremonia odbyła się w Krakowie, w sobotę 19 września. Sakramentu małżeństwa udzielił młodej parze ksiądz Rafał Główczyński, zdobywający popularność w internecie jako "Ksiądz z osiedla". Duchowny był również uczestnikiem ubiegłorocznej edycji telewizyjnego programu "The Traitors. Zdrajcy".

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Taniec Filipa Chajzera i Bianki. Postawili na eurowizyjny hit

Uroczystość weselna znanego dziennikarza cechowała się wyjątkową skromnością. Zamiast tradycyjnego, pełnego przepychu przyjęcia w pałacowych wnętrzach, para zdecydowała się na klimatyczną restaurację utrzymaną w stylu industrialnym. Uwagę internautów przykuł zwłaszcza opublikowany w sieci pierwszy taniec nowożeńców. Zrezygnowali oni z perfekcyjnie wyćwiczonego układu choreograficznego na rzecz naturalnej radości i celebrowania wspólnych chwil na parkiecie. Wybór utworu również okazał się nieoczywisty – zamiast popularnych weselnych standardów, Filip Chajzer i Bianka zatańczyli do piosenki "Per Sempre Si" Sal Da Vinci, która zabrzmiała na tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji.

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Dwie kreacje Bianki na ślubie i weselu

Podczas ceremonii w kościele Bianka wystąpiła w klasycznej, eleganckiej sukni z zasłoniętymi ramionami. Projekt ten, stworzony specjalnie na tę okazję, był dziełem Violi Piekut. Stylizacja panny młodej emanowała szykiem, choć wielu zaskoczył brak tradycyjnego bukietu w jej dłoniach. Na późniejszą zabawę weselną żona Filipa Chajzera wybrała z kolei zupełnie inną kreację, decydując się na krótką sukienkę eksponującą plecy.

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