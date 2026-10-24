Mama Wiktora Sasa oszalała z radości na Eurowizji Junior! Niesamowite emocje podczas finału

W sobotni wieczór, 24 października 2026 roku, Wiktor Sas reprezentował Polskę, mając szansę na trzeci historyczny triumf naszego kraju w konkursie Eurowizji Junior 2026. Młody artysta zaprezentował swój utwór "Gravity" w spektakularnej oprawie scenicznej. Piosenka natychmiast zyskała sympatię słuchaczy, stając się chwytliwym hitem, który łatwo zapada w pamięć.

Wiktor Sas od najmłodszych lat wykazywał muzyczny talent

Przed startem głównej transmisji Eurowizji Junior 2026 z Malty, na antenie Telewizji Polskiej wyemitowano specjalny reportaż o Wiktorze Sasie. Z programu wynikało, że chłopiec przejawiał zdolności wokalne szybciej, niż zaczął chodzić i mówić. Główną narratorką opowieści o jego artystycznym dojrzewaniu była matka, która szczegółowo opisywała rozwój pasji syna.

Dokument ukazał ogromne zaangażowanie matki w pielęgnowanie talentu młodego wokalisty. Kobieta od początku dostrzegała jego niezwykłe możliwości głosowe. Jak sama przyznała, w pewnym momencie konieczne było profesjonalne wsparcie, by opanować żywiołowy temperament wokalny nastolatka i odpowiednio ukierunkować jego umiejętności.

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Wybuch radości mamy Wiktora Sasa po występie na Eurowizji Junior

Podczas finałowego występu Wiktora Sasa na scenie Eurowizji Junior 2026, kamery TVP zarejestrowały bezcenne chwile. Matka 14-latka przeżywała każdy dźwięk z niesamowitym napięciem, mocno zaciskając dłonie w geście wsparcia. Gdy tylko chłopiec zakończył śpiewać, kobieta wręcz eksplodowała z radości, nie mogąc ukryć ogromnych emocji i dumy.

Mając tak bezwarunkowe wsparcie ze strony najbliższych, Wiktor Sas z pewnością zajdzie daleko w swojej karierze muzycznej, bez względu na ostateczny wynik w konkursie. My również dołączamy się do gratulacji i mocno kibicujemy jego dalszym sukcesom!

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Wiktor Sas zachęca do głosowania | Eurowizja Junior 2026