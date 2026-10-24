Eurowizja Junior 2026. Znamy WYNIKI konkursu na Malcie! Zobacz, które miejsce zajął Wiktor Sas

Zakończyła się Eurowizja Junior 2026 na Malcie

Podczas tegorocznej edycji Eurowizji Junior 2026 w barwach Polski wystąpił Wiktor Sas, śpiewając piosenkę „Gravity”. Reprezentant naszego kraju postawił na żywiołowe wykonanie, nowoczesne efekty i starannie przemyślaną choreografię. Polak zaprezentował się z numerem siódmym, a jego wokal i zachowanie na scenie wzbudziły spore zainteresowanie publiczności. Organizatorem tegorocznego konkursu była Malta, która przygotowała niezwykłą oprawę wizualną. Wspaniała scena, idealne światła oraz efekty multimedialne stworzyły doskonałe tło dla występów młodych artystów. Każdy z szesnastu uczestników starał się zachwycić jurorów i widzów. Kto ostatecznie triumfował na Malcie i jakie noty zebrał reprezentant Polski? Przedstawiamy pełne wyniki i rozkład głosów z finału Eurowizji Junior 2026.

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Eurowizja Junior 2026. Jak głosowali widzowie i jurorzy? Pełne wyniki

Zwyciężyła Armenia, reprezentowana przez Nare z utworem „Boo!”, zdobywając 202 punkty. Drugie miejsce zajęła Hiszpania z wynikiem 184 punktów. Na najniższym stopniu podium stanęła Francja, uzyskując 165 punktów. San Marino zebrało 148 punktów. Gruzja uplasowała się na piątej pozycji ze 145 punktami. Polski reprezentant, Wiktor Sas z piosenką „Gravity”, zajął szóste miejsce, otrzymując 144 punkty. Gospodarz wydarzenia, Malta, wywalczyła 136 punktów. Holandia ukończyła rywalizację z wynikiem 126 punktów. Ukraina zebrała 106 punktów. Cypr zamknął pierwszą dziesiątkę, notując 98 punktów. Włochy zdołały zgromadzić 87 punktów. Czarnogóra zakończyła konkurs z dorobkiem 68 punktów. Portugalia zdobyła 64 punkty. Reprezentacja Irlandii również uzyskała 64 punkty. Przedostatnie miejsce przypadło Albanii z 62 punktami. Tabelę zamyka Macedonia Północna, która uzbierała 57 punktów.