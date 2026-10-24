Horror w stolicy. Rowerzystę odrzuciło na 100 metrów po zderzeniu z autem. Nie żyje

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-10-24 17:09

Tragiczny wypadek w Warszawie na ulicy Modlińskiej. 27-letni rowerzysta zginął po zderzeniu z samochodem osobowym. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 74-letni kierowca Mitsubishi nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej. Kierujący rowerem zmarł w szpitalu, a okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura.

Śmierć rowerzysty na drodze w Warszawie 23.10.2026

W piątek, 23 października przed godziną 18:00 do warszawskiej policji wpłynęło zgłoszenie o poważnym zdarzeniu na ulicy Modlińskiej w Warszawie. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z rowerzystą.

Według wstępnych ustaleń 74-letni kierujący Mitsubishi nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej i doprowadził do zdarzenia z rowerzystą, który przejeżdżał przez jezdnię na przejeździe dla rowerów.

- Kierujący rowerem 27 latek został przewieziony do szpitala, gdzie niestety w wyniku odniesionych obrażeń zmarł - przekazała nam podkom. Monika Kaczyńska z Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji.

Rower wyleciał w powietrze z impetem 

Według relacji świadków siła uderzenia była ogromna, a rowerzysta po zderzeniu został wyrzucony w powietrze na odległość około 100 metrów, gdzie spadł na ziemię. Ponadto rowerzysta miał uderzyć w betonowe bariery znajdujące się obok jezdni.

Kierujący Mitsubishi 74-latek nie odniósł obrażeń.

W sprawie stołeczni policjanci pod nadzorem prokuratora, ustalają przyczyny i okoliczności zdarzenia.

Hamował, ale bez skutku. Rowerzysta rozjechany przez skodę
Warszawa: Dramatyczny wypadek na Modlińskiej
Galeria zdjęć 11
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROWERZYSTA
WYPADEK
ZGINĄŁ ROWERZYSTA

ROLKI