Park kieszonkowy pojawi się w centrum Warszawy. Zastąpi dawne żwirowisko

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-10-24 12:51

Za około rok w warszawskim Śródmieściu zostanie oddana do użytku zupełnie nowa strefa rekreacyjna. Zwycięski projekt z Budżetu Obywatelskiego zakłada stworzenie parku kieszonkowego przy ulicy Andersa, który zastąpi mało estetyczne żwirowisko. Mieszkańcy zyskają nie tylko miejsce do wypoczynku z ławkami, ale również bezpieczną ścieżkę rowerową biegnącą tuż obok torowiska tramwajowego oraz gęstą roślinność tłumiącą miejski hałas.

Park kieszonkowy przy ulicy Andersa w Warszawie

Już za rok w centralnej części stolicy zostanie otwarta kolejna zielona strefa wypoczynkowa. Całe przedsięwzięcie jest efektem głosowania mieszkańców w Budżecie Obywatelskim, gdzie wygrała koncepcja zatytułowana „Skwer zamiast żwirowiska – park kieszonkowy przy ul. Andersa”. Oprócz samej przestrzeni rekreacyjnej zaplanowano wytyczenie zupełnie nowej ścieżki dla rowerów, która będzie przebiegać równolegle do istniejącej infrastruktury tramwajowej.

Nowa oaza zieleni zostanie usytuowana niedaleko ulicy Muranowskiej, wypełniając przestrzeń pomiędzy torowiskiem a pobliskimi blokami mieszkalnymi. Całkowita powierzchnia tego rekreacyjnego terenu wyniesie około 4500 metrów kwadratowych. Granice skweru wyznaczono bardzo precyzyjnie, ponieważ od strony północnej będzie on sięgał przystanku Muranowska 08, natomiast jego południowy kraniec znajdzie się na równi z budynkiem oznaczonym numerem 16.

Warszawski Zarząd Zieleni nadzoruje całe zadanie i zapowiada bogate wyposażenie tego terenu w elementy małej architektury. Spacerowicze będą mogli skorzystać z tradycyjnych ławek oraz specjalnych drewnianych tarasów, a dla miłośników posiłków na świeżym powietrzu przewidziano stoły piknikowe. Projektanci uwzględnili w swoich planach również potrzeby rowerzystów, dla których przygotowane zostaną bezpieczne stojaki na jednoślady.

Roślinność wytłumi hałas tramwajów na Śródmieściu

Nowe nasadzenia zostaną zlokalizowane bezpośrednio przy linii tramwajowej, aby maksymalnie wykorzystać ich potencjał akustyczny. Gęsta roślinność ma z biegiem czasu stworzyć naturalny ekran chroniący przed hałasem komunikacyjnym, co znacząco poprawi komfort okolicznych mieszkańców. W ramach prac ogrodniczych zaplanowano posadzenie dokładnie 15 wiązów odmiany ‘Rebona’, a kompozycję uzupełni blisko 800 krzewów oraz 500 różnorodnych bylin.

Zakończenie robót budowlanych i ogrodniczych przewidziano w perspektywie najbliższych dwunastu miesięcy.

Nadchodząca inwestycja przy ulicy Andersa stanowi już jedenasty tego typu obiekt rekreacyjny przygotowany przez stołeczny Zarząd Zieleni. Aż dziewięć z tych kameralnych przestrzeni udało się stworzyć dzięki zaangażowaniu mieszkańców w budżet obywatelski, natomiast jedna powstała przy wsparciu firmy InPost jako część inicjatywy Zielonego Funduszu dla Warszawy.

Ulica Andersa w Warszawie z torowiskiem i żwirowiskiem pod nowy park kieszonkowy. O inwestycji przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 4
Nowy park kieszonkowy przy ul. Fabrycznej w Krakowie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PARK KIESZONKOWY
ŚRÓDMIEŚCIE
ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWA
PARK
WARSZAWA.

ROLKI