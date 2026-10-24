Nagrody w Cyrku Zalewski rozdane! Kto podbił serca jurorów?

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej w Cyrku Zalewski - największa tego typu impreza w kraju - warszawskie święto akrobacji, ekwilibrystyki, magii i klaunady, dobiega końca. Większość festiwalowych nagród już została rozdana na galowym widowisku. W ostatni festiwalowy weekend 24-25 października dowiemy, kto zasłużył na tę najbliższą sercu każdego artysty - Nagrodę Publiczności.

Złote i Srebrne Klauny

Jurorzy byli jednomyślni co do tego, by główna nagroda – Złoty Klaun – powędrowała w tym roku do pary z Finlandii za dwa pełne napięcia i emocji numery. Liina Aunola zawojowała ekspertów i publiczność energetycznym pokazem na meksykańskiej linie i z wysokości czarowała okrzykiem niczym kobita Wiking. A Aleksi Martin mroził krew w żyłach pokazywanym po raz pierwszy w Polsce numerem z kuszami. Kto jeszcze nie widział strzału do maleńkiego pomidorka z 10 kusz sprzężonych reakcją łańcuchową – ten w sobotę i niedzielę ma na to ostatnią szansę.

Autor: BRUNNER / Super Express Festiwal w Cyrku Zalewski 2026. Oto zwycięzcy

Zdobywcy Srebrnych Klaunów są już znani z poprzednich festiwali. To Alison Riders wykonujący od kilku lat numer na loopingu (konstrukcja dwóch kół w kształcie ósemki obracająca się na arenie) i reprezentant czeskiej cyrkowej rodziny Kaya Janecek, ten co przeczy prawom fizyki, utrzymując równowagę na wałkach, które na pierwszy rzut oka powinny się zawalić natychmiast.

Jury pod przewodnictwem Karola Strasburgera wyróżniło też dwa zespoły artystów – Alison Riders za motory w kuli i Flying Michaels za pokazywane w Polsce tylko w Cyrku Zalewski „latające trapezy”.

Karol Strasburger o artystach:

– Praca w cyrku jest o wiele trudniejsza niż paca aktora na scenie. Aktor wychodzi i mówi. Artysta cyrkowy codziennie ryzykuje własnym życiem. A praca zespołowa jest szczególnie trudna. Widowiskowa, ale trzeba pamiętać, że nawet drobna pomyłka może skutkować kontuzją. Na szczęście tu wszystko udało się pięknie – uzasadnił Karol Strasburger.

Karol Strasburger zanim został gwiazdą „Familiady”, trenował gimnastykę sportową, występował jako akrobata i omal nie zginął podczas niebezpiecznego numeru na arenie. Podczas wykonywania tzw. „skoku śmierci” zerwały się liny podtrzymujące artystę. Strasburger trafił do szpitala, do numerów ekstremalnych już nie wrócił, ale od lat śledzi zmagania akrobatów i sercem jest zawsze z tymi, co latają pod kopułą.

Wśród oceniających byli też DJ i producent muzyczny Leon Myszkowski, syn Justyny Steczkowskiej. Eksperckim okiem na artystów patrzyli Henryka Bengtsson - szefowa Cirkus Olympia w Szwecji i Lech Studniewski - przed laty artysta największego cyrku na świecie Ringling Barnum & Bailey Circus. Oni oceniali artystów technicznie, pozostali jurorzy (Barbara Dawidowicz z ZPR, Marta Klamar z Julinek Park i Izabela Kraj z "Super Expressu") to specjaliści od show, rozrywki i emocji, więc oceniali sercem.

Autor: Kudelski Marek / Super Express Cyrkowcy Cyrku Zalewski w akcji

Nagroda "Super Expressu" powędrowała do...

Serce naszej redakcji i nagrodę „Super Expressu” zdobył klaun Bartolini. - To się musiało kiedyś stać! - usłyszał Bartolini na arenie, odbierając nagrodę "SE" za ogromną vis comica i rozwój sceniczny. – Obserwujemy jego postępy na arenie Cyrku Zalewski od debiutu trzy lata temu. Bartolini nie potrzebuje czerwonego nosa i śmiesznych butów, by rozbawiać publiczność. Stepuje, śpiewa, dyryguje, po prostu rządzi publicznością w mistrzowski, rozbrajający sposób - uzasadnia wyróżnienie dla Bartoliniego red. Izabela Kraj.

Przeczytaj także jakże rozmowę z Bartolinim "Każdy klaun czasem płacze"

Autor: BRUNNER / Super Express Cyrkowcy Cyrku Zalewski w akcji

Aż dwie nagrody za udany debiut (od Cyrku Zalewski i Cirkus Olympia) zgarnęła 8-letnia Oliwia Zalewska. Rodzice – gospodarze festiwalu – Aneta i Kamil Zalewscy mogą być z niej dumni!

W ten weekend głos należy do publiczności. Głosy wrzucane przez cały październik zostaną zliczone i w niedzielę 25 października ujawnią ulubieńca publiczności.

Gdy reporterzy „Super Expressu” pytali w cyrkowych kuluarach, co w tym roku podobało się najbardziej, najczęściej słyszeli właśnie wymienianą nazwę grupy Alison Riders – ta brazylijsko-kolumbijska ekipa już na dobre zadomowiła się w Cyrku Zalewski. A jej lider Alison Silva, w tym cyrku poznał swoją żonę!

Wielu wymieniało Liinę z Finlandii w energetycznym numerze na meksykańskiej linie. A najmłodsi wykrzykiwali: „Klaun! Klaun!” Ale który? Bartolini i Eddi rzeczywiście rządzą na arenie - jeden śpiewa i stepuje, drugi gra na czym popadnie.

– To najfajniejszy program festiwalu od lat! – zachwyca się Agnieszka Czerwińska, która przyszła do cyrku z trójką dzieci. Wszystkie były zauroczone. Ale – jak słyszymy – każde zagłosowało na innego artystę. Ośmioletnia Patrycja wpisała na kartce nazwisko Oliwii Zalewskiej. – Bo ma tyle lat co ja i jest bardzo zdolna – uzasadniła ośmiolatka. A mama wybrała „latające trapezy” w wykonaniu grupy Flying Michaels. Taki numer w Polsce można zobaczyć tylko w Cyrku Zalewski.

- Cyrk to magia, a my dodajemy wszelkich starań, by tę magię na naszym festiwalu dało się poczuć. Zapraszam w sobotę i niedzielę na ostatnie widowiska i do zobaczenia za rok! – mówi Kamil Zalewski, dyrektor festiwalu, ale także iluzjonista, który co roku stara się pokazać nowy własny numer.

Fotoreportaż z wręczenia nagród XXVI Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Cyrkowej w Cyrku Zalewski w październiku 2026 w Warszawie można obejrzeć w GALERII: