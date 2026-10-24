Wiktor Sas na scenie Eurowizji Junior. Mamy zdjęcia z imponującego show Polaka!

Wiktor Sas zachwycił na scenie Eurowizji Junior 2026

Wielki finał 24. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci miał miejsce 24 października. Fani z Polski z niecierpliwością wyczekiwali momentu, w którym Wiktor Sas zaprezentuje swój wokal. Miesiące prób i przygotowań realizowanych we współpracy z Telewizją Polską przyniosły wymierne efekty. Reprezentant naszego kraju dostarczył publiczności ogromną dawkę energii i zaprezentował starannie przygotowane widowisko, które wzbudziło prawdziwy podziw.

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Scenografia i stroje podczas występu reprezentanta Polski

Podczas występu 14-latkowi towarzyszyła grupa tancerek. W oprawie wizualnej dominowały ciemne barwy, ze szczególnym uwzględnieniem odcieni granatu. Na scenie pojawiły się także wysokie konstrukcje kojarzące się z architekturą dużego miasta oraz trójwymiarowe, geometryczne bryły prezentowane na telebimach. Wiktor Sas był pewny siebie i świetnie zaprezentował się wokalnie. Polak ubrany był w nietypowy strój. Jego kreacja była połączeniem szykownego garnituru oraz jeansu. Całość uzupełniały metalowe łańcuszki.

Wiktor Sas. Droga na scenę Eurowizji Junior 2026

Czternastoletni reprezentant Polski muzyką pasjonuje się od najmłodszych lat, a pierwsze wokale zaprezentował rówieśnikom jeszcze w żłobku. Swój talent wokalny kształci już od ośmiu lat. Z sukcesem wziął udział w dziewiątej odsłonie programu „The Voice Kids” w 2026 roku. Będąc w drużynie Tribbsa, odnotował spektakularne zwycięstwo w telewizyjnym show. Wiktor Sas to nastolatek o wielu zainteresowaniach. Jego codzienność wypełnia nie tylko śpiew i taniec. Polak interesuje się także wędkarstwem, futbolem, recytacją oraz gotowaniem. Jednym z jego popisowych dań jest spaghetti carbonara.