Ale wpadka na Eurowizji Junior 2026! Harry z Cypru musiał czekać z boku sceny na występ!

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-10-24 21:57

W sobotę, 24 października 2026 roku na Malcie odbył się finał Eurowizji Junior 2026. Polskę reprezentuje Wiktor Sas, zwycięzca 9. edycji programu "The Voice Kids" z piosenką "Gravity". Zanim jednak doszło do jego występu organizatorzy konkursu zaliczyli wielką wpadkę! Występy dzieci zostały przerwane! Co się stało?

Śpiewający Harry Georgiou z Cypru na Eurowizji Junior. O wpadce organizatorów konkursu przeczytasz na SE.
Autor: Harry Georgiou / Instagram

W sobotni wieczór 24 października 2026 fani Eurowizji Junior wstrzymali oddech. Nasz reprezentant, Wiktor Sas walczy o trzecie w historii zwycięstwo Polski w prestiżowym konkursie. Niestety, organizatory show już na początku zaliczyli wielką wpadkę!

Występ Marii i niespodziewana przerwa

Po występie reprezentantki Holandii, Marii z piękną balladą pod tytułem "Stronger Together" kolejny kandydat do zwycięstwa nie wyszedł na scenę! 

Zanim Harry Georgiou wykonał piosenkę "Who I Can Be" prowadzący Eurowizję zaczął zapraszać wszystkich serdecznie na Maltę. A Harry stał z boku i cierpliwie czekał. Można tylko się domyślać, co czuło dziecko, które już zmobilizowało wszystkie emocje, aby wystąpić jak najlepiej, a następnie musiał je wstrzymać.

Reprezentant Cypru doczekał się na występ

Ostatecznie wszystko wróciło do normy, Harry Georgiou z Cypru wystąpił i wykonał piękny, pełen wibracji głosowych utwór. 

Na scenie zauważyliśmy problemy techniczne, które powodowały, że nie wszystkie kafelki ledowe się świeciły. Zapewne z tego powodu organizatorzy Eurowizji Junior zabawiali publiczność i wstrzymali występy. Nasz reprezentant, Wiktor Sas wystąpił bez żadnych problemów. Trzymamy mocno kciuki!  

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Eurowizja Junior 2026 od kulis
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