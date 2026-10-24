Ale wpadka na Eurowizji Junior 2026! Harry z Cypru musiał czekać z boku sceny na występ!

W sobotni wieczór 24 października 2026 fani Eurowizji Junior wstrzymali oddech. Nasz reprezentant, Wiktor Sas walczy o trzecie w historii zwycięstwo Polski w prestiżowym konkursie. Niestety, organizatory show już na początku zaliczyli wielką wpadkę!

Występ Marii i niespodziewana przerwa

Po występie reprezentantki Holandii, Marii z piękną balladą pod tytułem "Stronger Together" kolejny kandydat do zwycięstwa nie wyszedł na scenę!

Zanim Harry Georgiou wykonał piosenkę "Who I Can Be" prowadzący Eurowizję zaczął zapraszać wszystkich serdecznie na Maltę. A Harry stał z boku i cierpliwie czekał. Można tylko się domyślać, co czuło dziecko, które już zmobilizowało wszystkie emocje, aby wystąpić jak najlepiej, a następnie musiał je wstrzymać.

Reprezentant Cypru doczekał się na występ

Ostatecznie wszystko wróciło do normy, Harry Georgiou z Cypru wystąpił i wykonał piękny, pełen wibracji głosowych utwór.

Na scenie zauważyliśmy problemy techniczne, które powodowały, że nie wszystkie kafelki ledowe się świeciły. Zapewne z tego powodu organizatorzy Eurowizji Junior zabawiali publiczność i wstrzymali występy. Nasz reprezentant, Wiktor Sas wystąpił bez żadnych problemów. Trzymamy mocno kciuki!

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