Eurowizja Junior 2026. Jakie miejsce zajęła Polska? Znamy pełne wyniki konkursu

Występ Wiktora Sasa na Eurowizji Junior

Tegoroczna edycja konkursu Eurowizja Junior 2026 miała miejsce 24 października. Polskę reprezentował Wiktor Sas, który zaprezentował utwór „Gravity”. Na scenie wspierała go grupa tancerek. Oprawa wizualna występu bazowała na mroczniejszym klimacie, z przewagą granatowych tonacji. Młody piosenkarz wystąpił w nietypowej kreacji, która łączyła formalne elementy garnituru z dżinsowymi akcentami, a całość zdobiły łańcuchy. Scenografia robiła wrażenie dzięki ekranom wyświetlającym trójwymiarowe, geometryczne kształty oraz wysokim słupom, które imitowały miejski krajobraz. Wiktor zaprezentował świetną formę wokalną. Czy ten rozbudowany występ przełożył się na wysoką lokatę? Oto zestawienie ostatecznych wyników Eurowizji Junior 2026.

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Eurowizja Junior 2026 - na którym miejscu uplasowała się Polska?

Jak w ostatecznym rozrachunku poradził sobie Wiktor Sas podczas finału odbywającego się na Malcie? Reprezentant naszego kraju zakończył zmagania na bardzo dobrym, 6. miejscu. Polak zgromadził łącznie 144 punkty. Na ten wynik złożyły się 83 punkty przyznane przez profesjonalne jury oraz 61 punktów od widzów biorących udział w głosowaniu internetowym.

Eurowizja Junior 2026 - kompletna klasyfikacja

Wielkim zwycięzcą Eurowizji Junior 2026 okazała się reprezentacja Armenii. Jak rozłożyły się głosy dla pozostałych finalistów? Poniżej prezentujemy pełną tabelę z wynikami punktowymi.

Armenia – Nare - „Boo!” 202 pkt.

Hiszpania – Lucas Paulano – „Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero)” –184 pkt.

Francja – Alec – „Comment Tu Vas?” – 165 pkt.

San Marino – Violamarie – „Ruota Panoramica” – 148 pkt.

Gruzja – Davit Lomidze – „Sun on the Rooftops” – 145 pkt.

Polska – Wiktor Sas - „Gravity” 144 pkt.

Malta – Beppe – „Blue Bird” – 136 pkt.

Holandia – Maria – „Stronger Together” – 126 pkt.

Ukraina – Erika Kolesnichenko – „Not a Lullaby” – 106 pkt.

Cypr – Harry Georgiou – „Who I Can Be” - 98 pkt.

Włochy – Matteo Trullu – „Che Cos’è l’Amore?” – 87 pkt.

Czarnogóra – Mija Vujović – „Muzika nas spaja” - 68 pkt.

Portugalia – Salvador Rio – „Alma” – 64 pkt.

Irlandia – Caleb Kirwan i Naomi Gribben – „Níos láidre” – 64 pkt.

Albania – Eslin Kurti – „Kërce Me Mua” – 62 pkt.

Macedonia Północna – Ana Stojanoska – „Idnata Jas” – 57 pkt.