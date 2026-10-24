Armenia wygrywa na Malcie. Kim jest Nare z piosenką "Boo!"?

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-10-24 23:46

Za nami finał Eurowizji Junior 2026. Głosami jurorów oraz widzów z całej Europy prestiżowa statuetka pojechała do Armenii. Młoda artystka Nare zachwyciła wszystkich utworem "Boo!". Przedstawiamy kluczowe szczegóły dotyczące zwyciężczyni oraz ostateczne wyniki z maltańskiego finału.

Armenia wygrywa Eurowizję Junior 2026

Tegoroczny finał Eurowizji Junior zorganizowany na Malcie przeszedł do historii. Na scenie zaprezentowało się 16 utalentowanych wokalistów reprezentujących swoje ojczyzny w walce o główną nagrodę. Najwięcej sympatii i głosów zdobyła Armenia, w barwach której wystąpiła Nare wykonując utwór „Boo!”. Młoda piosenkarka zebrała łącznie 202 punkty, z czego 103 od profesjonalnego jury i 99 w głosowaniu publiczności. Dla tego państwa jest to już trzecie zwycięstwo w ramach dziecięcego konkursu. Zobaczmy, kim jest utalentowana dziewczyna, która wróciła do domu z eurowizyjnym trofeum.

Piosenkarka Nare na dużym, pluszowym jednorożcu podczas Eurowizji Junior. O zwycięstwie Armenii przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 10

Kim jest Nare, zwyciężczyni Eurowizji Junior 2026?

Naré pochodzi z armeńskiego Erywania, gdzie na co dzień śpiewa i zajmuje się różnymi formami performansu artystycznego. Od dziecka czuła, że scena to jej żywioł, dlatego rozwijała pasję do tańca, śpiewu i ruchu. Z pasją przyswaja nowe układy choreograficzne i uwielbia relaksować się przy muzyce w gronie znajomych. Dziewczyna, pomimo młodego wieku, zdążyła już wystąpić w znanych programach telewizyjnych oraz czołowych produkcjach muzycznych w Armenii. Występ na Eurowizji Junior był od zawsze jej ogromnym pragnieniem, które kosztowało ją sporo determinacji. Zgłaszała się do armeńskich preselekcji aż czterokrotnie, by w końcu za czwartym podejściem zdobyć upragniony bilet na maltańską edycję konkursu w 2026 roku.

Wiktor Sas przed wylotem na Eurowizję Junior 2026
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