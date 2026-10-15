Anna Powierza zrzuciła 30 kg. Aktorka "Klanu" ujawniła, na co choruje

Anna Powierza, czyli serialowa Czesia z "Klanu", była gościnią podcastu "Przełomy", w którym rozmawiała z Moniką Richardson. Aktorka opowiedziała o problemach zdrowotnych, z którymi mierzy się od lat. Zdradziła, że ma autyzm i ADHD. Wspomniała też o lipodemii, a także o trudnej drodze do utraty 30 kg.

Anna Powierza choruje na lipodemię

Widzowie znają Annę Powierzę przede wszystkim z "Klanu", w którym występuje od 1999 r. Aktorka od dawna otwarcie mówi również o swoich doświadczeniach związanych ze zdrowiem i odchudzaniem. Tym razem w rozmowie z Moniką Richardson opowiedziała o kolejnych diagnozach.

Mam autyzm i ADHD.

- wyznała.

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Na tym jednak nie koniec. Anna Powierza ujawniła, że zmaga się także z PTSD, czyli zespołem stresu pourazowego i lipodemią, czyli schorzeniem określanym potocznie jako choroba grubych nóg.

W mojej kolekcji chorób nietypowych mam jeszcze lipodemię, czyli chorobę grubych nóg

- powiedziała w podcaście.

Lipodemia wiąże się z nieprawidłowym gromadzeniem tkanki tłuszczowej, najczęściej w okolicy bioder i nóg. Może powodować również ból, tkliwość i obrzęki. Schorzenie bywa mylone z nadwagą.

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Anna Powierza schudła 30 kg. Waga wciąż jest wyzwaniem

Aktorka opowiedziała również o swojej walce z kilogramami. Ma za sobą imponującą utratę wagi - schudła aż 30 kg. Nie oznacza to jednak, że problem zniknął na dobre. Powierza przyznała, że jej masa ciała zmieniała się na przestrzeni lat.

Schudłam, utyłam, znowu chudnę, pewnie znowu utyję

- mówiła szczerze.

Aktorka przyznaje, że w kwestii zmiany masy ciała, bardzo istotny jest stan psychiczny. Wspomniała, że obecnie korzysta z terapii, ponieważ w przypadku PTSD nie wszystkie metody przynosiły oczekiwane rezultaty.

Na razie poddaję się terapii, bo się okazało, że przy PTSD pewne rzeczy nie działają. Próbowałam pewnego leku, tylko że on wtedy na mnie też nie działał

- wyznała Anna Powierza w podcaście "Przełomy".

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