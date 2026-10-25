Rafał Brzozowski od ślubu nie pokazuje żony! Wrzucił zdjęcia z podróży, ale po Helenie nie ma śladu

Rafał Brzozowski poślubił tajemniczą Helenę. Są razem od lat

W pierwszy weekend sierpnia Rafał Brzozowski stanął przed ołtarzem u boku swojej ukochanej. Wybranką gwiazdora jest tajemnicza Helena, z która znają się od lat. Połączyła ich m.in. muzyczna pasja.

Do tej pory były gwiazdor TVP skutecznie chronił swoje życie prywatne i niemal do samego końca udało mu się zachować w tajemnicy wiadomość o ślubie.

Piękna uroczystość odbyła się w podwarszawskiej miejscowości. Wejścia do kościoła pilnowali ochroniarze, a do środka można było wejść jedynie za okazaniem specjalnego zaproszenia. Na liście gości znajdowało się prawie 400 osób, a w gronie weselników nie zabrakło znanych twarzy ze świata telewizji, muzyki i sportu.

Po weselu siec zasypały zdjęcia z uroczystości. Znani goście w mediach społecznościowych chętnie dzielili się relacjami z wesela oraz wystawnych poprawin.

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Rafał Brzozowski nie pokazuje swojej żony

Gdy ślubne emocje opadły, Rafał Brzozowski wrócił do pracy. Obecnie można go zobaczyć w 23. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Na Instagramie gwiazdora znajdują się głównie posty związane z życiem zawodowym.

Od czasu do czasu zamieszcza nieco bardziej prywatne wpisy. We wrześniu świętował 70. urodziny mamy, a kilka dni temu wrzucił obszerną relację z podróży do Kanday. Na Instagramie Brzozowskiego nie zobaczymy za to jego żony! Po ślubie Helena całkowicie zniknęła z sieci. Ku rozpaczy fanów, którzy chętnie nie kryją zachwytu nad zakochanymi i kibicują ich miłości.

Chociaż piosenkarz nie pokazuje ukochanej, to w wywiadach nie szczędzi jej komplementów. W rozmowie z "Super Expressem" opowiedział o kulisach ich związku. Jak opowiedział, jego relacja z Heleną zaczęła się spokojnie, od przyjaźni i wzajemnego wsparcia. To właśnie ta naturalność miała sprawić, że uczucie z czasem stało się czymś wyjątkowym.

Helena nie jest osobą ze świata show biznesu. I nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić.

Helena nie lubi rozgłosu i nie chce żyć w blasku fleszy. Ceni sobie normalność i nie chce być w centrum zainteresowania. Stąd chciałem ją uchronić jak najdłużej przed całym tym medialnym szumem - mówił Rafał Brzozowski "Super Expressowi".

Rafał Brzozowski powiedział również, że nie ukrywali się ze swoim związkiem. Po prostu cenią sobie spokój i trzymają się z dala na od ścianek. Pokazał nam nawet ich prywatne zdjęcia. W rozmowie z naszą dziennikarką dodał, że szum wokół ślubu jest dla jego partnerki czymś nowym. On już jest przyzwyczajony do praw rządzących mediami.

Wiem, że jest ze mną nie dla korzyści czy rozgłosu, tylko dla mnie samego. Chcę jak najlepiej dla mojej ukochanej żony i zrobię wszystko, żeby czuła się szczęśliwa i spokojna, bo to z pewnością kobieta mojego życia

Wiem, że jest ze mną nie dla korzyści czy rozgłosu, tylko dla mnie samego. Chcę jak najlepiej dla mojej ukochanej żony i zrobię wszystko, żeby czuła się szczęśliwa i spokojna, bo to z pewnością kobieta mojego życia - podkreślił.

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