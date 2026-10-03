Rafał Brzozowski jako Pitbull rozbawił internautów. Za tydzień wystąpi jako polska ikona!

Rafał Brzozowski walczy o wygraną w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Półmetek 23. edycji popularnego programu przyniósł kolejne wyzwania dla gwiazd. Widzowie z dużym zainteresowaniem śledzą poczynania Rafała Brzozowskiego, którego występ stał się teraz tematem internetowych dyskusji. Były prowadzący teleturniejów zdążył już udowodnić swoje umiejętności w poprzednich tygodniach. W drugim odcinku wywalczył srebro za występ jako Mieczysław Fogg. Z kolei tydzień temu triumfował na scenie jako Zbigniew Wodecki, a dokładnie tę samą kreację zaprezentował wcześniej podczas oficjalnego pokazu jesiennej ramówki stacji Polsat.

Rafał Brzozowski jako Pitbull. Internauci mieli ubaw

Piąte spotkanie z uczestnikami przyniosło nieco gorsze noty dla popularnego prezentera. Rafał Brzozowski jako Pitbull wykonał przebój "Hotel Room Service" i choć niewątpliwie zachęcił publiczność do zabawy, to od sędziów otrzymał łącznie zaledwie siedemnaście punktów. Taki wynik uplasował go ostatecznie na przedostatniej pozycji w tabeli. Internet błyskawicznie zareagował na to wykonanie, a wielu komentujących pisało otwarcie o szczerym rozbawieniu przed ekranami telewizorów. Pozytywny nastrój udzielił się również innym artystom biorącym udział w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

- Powiem swoim dzieciom, że poznałam Pitbulla - napisała na oficjalnym profilu instagramowym programu Bryska, która w tym samym odcinku odgrywała Duę Lipę.

Nie wszyscy odbiorcy podzielali jednak entuzjazm i rozbawienie z zaprezentowanego widowiska. W przestrzeni internetowej pojawiły się też surowsze głosy, sugerujące problemy wokalisty ze specyficzną barwą głosu amerykańskiego rapera oraz anglojęzycznym tekstem. Kolejna szansa na zdobycie uznania jurorów i widzów nadejdzie już niebawem: w kolejnym odcinku Brzozowski będzie Katarzyną Nosowską!

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Co w kolejnym odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

Tradycyjnym elementem wieńczącym odcinek było podsumowanie zdobytych punktów oraz przyznanie wyróżnień dwóm najwyżej ocenionym osobom. Następnie uczestnicy przystąpili do losowania swoich kolejnych wcieleń. Niezwykle interesujący obrót spraw nastąpił za sprawą Bryski. Młoda wokalistka otrzymała szansę przejęcia postaci wylosowanej przez innego uczestnika i postanowiła "ukraść" Monikę Brodkę, w którą początkowo miał wcielić się Gabriel Fleszar. Wykonawca przeboju „Kropla deszczu” został zmuszony do ponownego skorzystania z maszyny losującej i ostatecznie zmierzy się z legendarną postacią Hanny Banaszak.

W kolejnym odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zaśpiewają:

Ula Milewska jako Kate Bush

Rafał Brzozowski jako Katarzyna Nosowska

Bryska jako Brodka

Ida Nowakowska jako Barry Gibb (Bee Gees)

Marcin Maciejczak jako Harry Styles

Maria Sadowska jako Katy Perry

Gabriel Fleszar jako Hanna Banaszak

Marcin Miller jako Tom Jones.

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